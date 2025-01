Chi è la moglie di Mauro Mastrotaro, Boss in Incognito della “Mastrototaro Food”: sposati da trent’anni

A capo della “Mastrototaro Food” c’è Mauro Mastrototaro insieme al fratello. L’azienda, con sede a Bisceglie, si occupa di produrre e vendere prodotti sott’olio coltivati proprio nei campi dell’azienda e raccolti a mano singolarmente dai dipendenti che ogni giorno si spendono per portare risultati importanti all’impresa, che commercia i suoi prodotti in Italia ma anche in Svizzera, Germania e Giappone. Al fianco di Mauro Mastrototaro, che vive per l’azienda e spende la sua vita per portare alto il nome della sua impresa, c’è la moglie Antonella, che ha sposato ormai trent’anni fa.

I due hanno due figlie, Gaia e Nausicaa: due ragazze particolarmente legate al papà nonostante i tanti impegni che lui ha, che spesso lo ha portato lontano dalla sua famiglia. Antonella, la moglie, racconta: “Nonostante i suoi numerosi impegni, lui c’è sempre”. “Sono stato poco presente” racconta lui, ma nonostante ciò, la famiglia è orgogliosa di lui. La figlia, Nausicaa, spiega: “Papà vive per l’azienda, è tutta la sua vita”.

Mauro Mastrotaro, Boss in Incognito della “Mastrototaro Food”. Chi è la moglie Antonella

L’avventura di Boss in Incognito ha permesso a Mauro Mastrototaro di farsi conoscere. “Gli piace mostrarsi ma io lo vedo come un metodo e un pezzo per mostrare tutto quello che fa” dice la moglie Antonella, che è sposata con l’imprenditore da più di trent’anni. Parole che conferma la figlia Nausicaa: “Gli piace parlare, stare a contatto con il pubblico”. Per questa ragione loro non si dicono stupite dal fatto che il marito e papà abbia voluto intraprendere questa avventura in tv per far conoscere la sua azienda, la “Mastrototaro Food”. La loro è una famiglia molto unita anche se l’azienda è al centro della quotidianità del padre, Mauro Mastrototano.