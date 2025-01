Boss in incognito 2025: anticipazioni e diretta 13 gennaio 2025

Dopo il grande successo ottenuto in autunno, lunedì 13 gennaio 2025, in prima serata su Raidue, torna in onda Boss in incognito, il docu-reality dedicato al mondo del lavoro in cui un manager o un presidente di un’azienda si trasforma in un operaio per conoscere meglio non solo la propria azienda, ma soprattutto i propri dipendenti. Con le ultime due puntate in onda queste sera e la prossima settimana si conclude così una stagione trionfale per Boss in incognito che, questa sera, dedica la puntata a Mauro Mastrototaro di Mastrototaro Food, azienda d’eccellenza nella produzione e lavorazione di prodotti agricoli locali a filiera corta, dal campo al vasetto.

Accanto al boss che lavorerà insieme ai propri dipendenti imparando le varie fasi della produzione, ci sarà, come sempre, Max Giusti che, oltre che a raccontare le storie dei dipendenti e dei lavoratori, scenderà in campo come operaio lavorando in prima persona.

La storia dell’azienda di Mauro Mastrototaro e cosa accadrà a Boss in incognito 2025

La Mastrototaro Food ha sede a Bisceglie, in provincia di Barletta, Andria, Trani e, ogni anno, processa 900 mila kg di ortaggi a km zero tutti provenienti da coltivazioni di proprietà. Conta 50 dipendenti che, durante l’alta stagione, diventano 100 e ha un volume d’affari di 5 milioni di euro annui. Con la partecipazione a Boss in incognito, Mauro Mastrototaro punta non solo a far conoscere la propria azienda, ma anche a verificare l’attaccamento dei propri dipendendi all’azienda.

Dopo aver dismesso i panni di presidente, Mauro Mastrototaro si trasformerà in operaio lavorando accanto ai nuovi colleghi: da Franco imparerà a raccogliere gli ortaggi mentre Gaia gli insegnerà come preparare i peperoni grigliati sott’olio. Ameer gli insegnerà a invasettare i pomodori secchi, mentre da Marianna imparerà a comporre una coloratissima giardiniera. Giusy, infine, lo istruirà nel lavoro di confezionamento.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2025

Emozioni, racconti di vita, ma anche momenti di tensione sono al centro della nuova puntata di Boss in incognito che può essere seguito in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Il docu-reality, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse sia della stagione in corso che di quelle precedenti.

