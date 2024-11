Antonio Lobuono è uno dei concorrenti della trasmissione tv Io Canto Generation e mercoledì 13 Novembre 2024 andrà in scena la finale della competizione dove alcuni ragazzi tra 10 e i 15 anni si contenderanno la vittoria finale della competizione. Conduce Gerry Scotti, c’è una lunga giuria di vip e il pubblico diviso tra gli spalti e casa generanno il proprio vincitore.

Antonio Lobuono è uno dei tre pugliesi che ha cominciato la competizione ed ha impressionato per la sua grande voce e simpatia che ha stuzzicato anche il conduttore Gerry Scotti. Gli piacerebbe fare il cantante ma non è il suo unico sogno in quanto il piccolo dodicenne ha confessato che ha una grande passione per la matematica e che vorrebbe fare l’ingegnere elettronico.

La crescita del giovane è stata piuttosto rapida ed ha solleticato tutti con brani piuttosto particolari. Tra questi bella prova con Vabbè Ciao di Alfa, una sorta di brano rap dove il piccolo si è scatenato e tutta la giuria lo ha seguito e ha strappato diversi applausi, in coppia in maniera fissa con le coriste. Talento e tanta simpatia con Antonio che ha esaltato molto il pubblico social.

Chi è Antonio Lobuono, e le sue chance a Io Canto Generation

Antonio Lobuono fa parte dell’associazione culturale canta e Sogna e cantare resta uno dei suoi più grandi sogni. E’ allievo dell’insegnante – molto conosciuta soprattutto dalle sue parti – Antonella Favia e in una delle ultime puntate ha brillato con Romantico ma Muori, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Tanti apprezzamenti per una prova non solo canora ma anche con movimenti e Antonio ha trascinato il pubblico scatenando tanti sorrisi. La giuria ha apprezzato e tra le altre cose infatti gli hanno sottolineato: “Quando sei sul palco hai una dote nel distribuire gioia e rendere tutti felici, sei davvero incredibile”, poi altri complimenti riguardo i movimenti.

Antonio Lobuono è sicuramente una delle belle sorprese di Io Canto Generation, e pian piano ha conquistato tutti con la sua simpatia e una voce che incanta e molto forte riesce a sorprendere e convincere tutti. Si conclude in queste ore Io Canto Generation e sono diversi i piccoli talenti che hanno brillato e riscosso grossi consensi nel corso della trasmissione, ora bisogna solo conoscere il nome del vincitore.