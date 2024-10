Antonio Lobuono, Sofia Tarantino, Viola Scalzo e Cristina Fiorita sono tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation 2024, il talent show dedicato a giovani talenti condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Dopo le prime puntate la gara si fa sempre più agguerrita e difficile ed anche questa sera alcuni giovani cantanti dovranno abbondare il programma. Chi saranno? Ricordiamo che a votare le performance canore dei giovani talenti c’è la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Soffermiamoci su quattro dei giovani cantanti protagonisti di questa edizione.

Antonio Lobuono, chi è il concorrente di Io Canto Generation 2024 che sta dividendo la giuria?

Tra i concorrenti di Io Canto Generation c’è Antonio Lobuono, il giovane talento di soli 12 anni originario di Bari, che sin dalla prima puntata ha conquistato il pubblico e la giuria con una performance carismatica con il brano “Vabbè Ciao”, brano portato al successo da Alfa. Anche durante la seconda puntata, Antonio si è fatto notare dalla giuria con una divertentissima esibizione sulle note de “Le cose in comune” di Daniele Silvestri mangiandosi letteralmente il palco.

“Lui è troppo bello, ma questo non ha dei polmoni, ha le bombole da Sud. Posso provare a farla anche io?” – dice Gerry Scotti prima di lanciarsi in una esibizione davvero divertente! Il voto poi passa alla giuria con Claudio Amendola che, a nome di Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker, precisa: ““ha una mamma rap che è scatenatissima. Ha una padronanza sul palco, è un animale da palcoscenico, si muove, è scaltro. Ci siamo persi un pò sul testo, quindi per questa volta noi siamo un pò severi e ti diamo un 22”. Voto completamente opposto quello di Albano che con Orietta Berti e Iva Zanicchi gli danno il massimo dei voti: un bel 30!

Sofia Tarantino, concorrente di Io Canto Generation 2024 e alfiere della Repubblica: scopri il perchè

Tra i giovani talenti di Io Canto Generation 2024 c’è anche Sofia Tarantino che, oltre ad essere dotata di una voce potentissima, può vantare anche un piccolo primato: è stata nominata alfiere della Repubblica, è una nomina particolare che dà il Presidente della Repubblica. Proprio la giovane cantante ha raccontato come è avvenuta la cosa. “nel febbraio 2022 quando è iniziata la guerra in Ucraina, la ditta dove lavora mio fratello ha deciso di inviare degli indumenti ed io ho deciso di dare un mio piumino e ho pensato di mettere un biglietto con il mio numero di telefono e delle parole d’amicizia scritte in inglese. Dopo qualche mese mi arriva un messaggio da Angelica, ci siamo conosciute e siamo diventate amiche”.

Poco dopo Sofia si è esibita sulle note di “Strani Amori” di Laura Pausini mostrando ancora una volta il suo innato talento e conquistando pubblico e giuria. La cantante prosegue così la sua avventura a Io Canto Generation.

Viola Scalzo, concorrente di Io Canto Generation 2024 non convince del tutto

Buona anche l’esibizione di Viola Scalzo a Io Canto Generation, la giovane cantante di 11 anni che vive a Magnano e che ha una grandissima passione per i musical. Durante la seconda puntata ha duettato con Lola Ponce sulle note di “What I Feeling”. Dopo l’esibizione Gerry Scotti le ha detto: “visto che sei qui con noi e visto che il canto ti piace tanto, immagino che da grande tu voglia fare la cantante, mi piacciono sempre i ragazzi che hanno il piano B. Eventualmente?”.

La giovanissima interprete di Magnano ha replicato: “sii, come piano B voglio fare la veterinaria, mi piacciono molto gli animali, ne ho tanti a casa: 2 cani, 5 gatti, 7 conigli, 9 cavalli e 1 maialino”. Il duetto con Lola Ponce è stata votato quasi all’unanimità dalla giuria con Michelle Hunziker che le ha assegnato con Claudio Amendola e Fabio Rovazzi 25 punti, mentre i sovrani Iva Zanicchi, Orietta Berti e Al Bano Carrisi le hanno dato 24.

Cristina Fiorita, la concorrente di Io Canto Generation ha le carte per arrivare in finale?

Infine conosciamo meglio Cristina Fiorita che durante la seconda puntata di Io Canto Generation si è esibita con Lola Ponce sulle note di “Una ragione in più”. Un brano intenso che le due hanno interpretato alla grande con la giuria che si è soffermata sul grandissimo talento della giovane interprete di soli 14 anni. Cristina, infatti, viene da Cosenza e ha portato sul palco di Io Canto tutto il suo grande amore per la musica; una passione che è scoppiata grazie alla sorella Elisabeth con cui ha un bellissimo ricordo.

La giuria, dopo aver ricordato Mino Reitano, si è complimentata con la giovane. Michelle Hunziker ha commentato: “che inizio incredibile. Cristina bravissima, un pezzo come questo scritto 50 anni fa, tra l’altro questa canzone l’ha cantata anche Iva Zanicchi” dando 27 punti. Poi il voto di Iva Zanicchi: “Mino Reitano ha scritto un capolavoro” e poi ha assegnato 27 punti alla giovane.