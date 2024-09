Vivere di recitazione non è per tutti; serve resilienza unita a talento, ma soprattutto la capacità di reinventarsi nel tempo. Tutti aspetti e peculiarità che appartengono alla carriera luminosa di Fioretta Mari che molti ricorderanno anche nei panni di professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Risulta difficile riassumere i tratti fondamentali della sua carriera in poche righe; ci soffermeremo invece su aspetti che riguardano la sua vita privata come la sofferta separazione dal suo ex marito.

L’ex marito di Fioretta Mari è Armando De Razza; un amore durato diversi anni e che doveva essere più che profondo data la decisione di compiere il grande passo del matrimonio. L’idillio è però giunto al termine intorno al 2016, anno in cui – come riporta La Notizia – tramite un’intervista fu proprio l’attrice a rivelare di aver ultimato la separazione dall’ormai ex marito Armando De Razza. Fioretta Mari ammise di aver vissuto la separazione dall’ex marito Armando De Razza con particolare dolore, segno di come non si aspettasse che quell’amore così importante potesse giungere al termine. Nella medesima intervista – citata da La Notizia – l’attrice sottolineò come il medesimo dolore ferì anche sua figlia Ida Elena, nata appunto dal matrimonio con l’ex marito Armando De Razza.

Fioretta Mari e la separazione dall’ex marito Armando De Razza: “Per mia figlia Ida Elena…”

“Tra noi è finita perchè non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane; ho perso due gemelli, hanno sbagliato a darmi una medicina… Quando si passano queste cose non ci si può lasciare”. Queste le parole di Fioretta Mari, rilasciate alcuni anni fa nel programma Vieni da Me di Caterina Balivo, proprio a proposito della separazione dall’ex marito Armando De Razza. Intervistata invece da Tv Circle, ha avuto modo di sottolineare il forte legame con la figlia Ida Elena, citando ancora la sofferta separazione. “Il matrimonio non è stato facile ma lo rifarei anche domani pur di avere una figlia straordinaria come Ida Elena, fortunatamente i rapporti con il mio ex marito sono diventati pacifici”.