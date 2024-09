Sicuramente più di qualcuno ricorderà gli anni in cui era una presenza fissa al banco dei docenti ad Amici di Maria De Filippi, altrettanti sapranno anche che la sua carriera vanta picchi ancor più importanti. Stiamo parlando di Fioretta Mari, attrice, regista e anche direttrice teatrale; classe 1942, è un volto simbolo della recitazione italiana con alle spalle una carriera quasi interamente dedicata al teatro ma che risulta corposa anche dal punto di vista della presenza cinematografica e televisiva.

Tra i picchi più alti della carriera di Fioretta Mari, spicca l’esperienza in giro per l’Europa con lo spettacolo ‘Menopause’: un musical che le ha permesso di mettere in mostra tutto il suo talento nelle principali capitali del continente. Il debuto sul piccolo schermo risale invece al 1970 con il film ‘Aria di continente’. Sempre in tv, come ricordato in precedenza, per diverse edizioni ha ricoperto il ruolo di docente di recitazione nella scuola più seguita d’Italia: Amici di Maria De Filippi.

Fioretta Mari: “L’incidente? Ecco come mi sono salvata…”

Proprio sul set, baricentro di gioie e soddisfazioni, Fioretta Mari ha vissuto anche un episodio decisamente spiacevole. Un incidente che poteva avere un epilogo tragico ma che fortunatamente l’attrice è riuscita a superare grazie alla sua prontezza e soprattutto grazie alla tempestiva corsa in ospedale. Come racconta Fanpage, Fioretta Mari aveva appena terminato le riprese di un film e, nel tentativo di recuperare un foglio dimenticato da un fotografo, è cascata in una botola dalla profondità di 3 metri.

“Mi sono salvata perchè mi sono aggrappata alle pietre; mi hanno portato in coma e non ho voluto denunciare questo fotografo perchè gli avrei rovinato la vita, la carriera. Non sono capace di portare rancore”. Queste le parole di Fioretta Mari nel ricordare l’incidente vissuto sul set; nonostante la grande paura e i rischi per la sua salute, l’attrice ha comunque scelto – come da lei raccontato – di non agire legalmente contro il fotografo.

