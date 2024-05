Chi è Benedetta Caretta/ “Dopo Io Canto mi piacerebbe duettare con Calcutta, Elisa e Cesare Cremonini”

Benedetta Caretta è stata confermata nelle vesti di capisquadra anche nella prima edizione di “Io Canto Family” condotto da Michelle Hunziker. Un ritorno a casa per la cantante vincitrice nel 2010 proprio di Io Canto. Una vittoria che le ha cambiato la vita, ma sempre restando con i piedi per terra. La cantante, infatti, intervistate da SuperGuida Tv ha raccontato come la vittoria a Io Canto non abbia significato per lei un punto di arrivo, ma sicuramente un punto di partenza. “Mi ha cambiato la vita perché è stato un sogno che si è realizzato ma dopo ho lavorato tantissimo” – ha dichiarato la giovane cantante che dopo aver vinto Io Canto ha deciso di studiare ancora.

Così si è iscritta al Conservatorio per studiare musica, ma anche perfezionarsi e migliorarsi. A sostenerla, sempre, la sua famiglia che ha sempre creduto nel suo sogno di cantare. A distanza di anni dalla vittoria a Io Canto, Benedetta Caretta è stata scelta come capisquadra di Io Canto Generation prima e Io Canto Family dopo. Un ruolo del tutto diverso su cui ha detto: “lo sto vivendo questa avventura con grande entusiasmo e tanto divertimento”.

Benedetta Caretta dopo Io Canto Family sogna Sanremo

La vittoria nel 2010 a Io Canto ha sicuramente cambiato la vita di Benedetta Caretta. A distanza di 14 anni, la giovane cantante è tornata nel popolare programma televisivo, ma in una veste del tutto nuova. La musica è stata e continua ad essere il suo sogno e dalle pagine di SuperGuida Tv ha confessato uno dei suoi sogni nel cassetto: “mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo. Finora non ci ho mai pensato perché pur avendo dei brani non li ho mai proposti”.

Non solo, parlando di musica ha rivelato che le piacerebbe duettare con Calcutta, ma anche Elisa e Cesare Cremonini. Nessuna intenzione, invece, di partecipare a reality televisivi: “per come sono di carattere non sarebbe il contesto giusto. E’ troppo distante da me”.

