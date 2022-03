Chi è Blind, concorrente all’Isola dei Famosi 2022/ Da X Factor all’Honduras

Blind Franco Rujan, Isola dei Famosi 2022: una delusione recente

Tra le sorprese dell’Isola dei Famosi 2022 c’è Blind, al secolo Franco Rujan e un famoso rapper dal quale ci aspettiamo molto. Nel mese di febbraio avrebbe dovuto partecipare all’iniziativa Una voce per San Marino, un contest che avrebbe decretato chi avrebbe rappresentato lo stato all’Eurovision di quest’anno. Purtroppo Blind non ha potuto partecipare per motivi di salute, pur avendo comprovato di non avere il Covid, le sue condizioni non gli hanno permesso di salire sul palco. Dopo questa delusione, sarà importante per Blind avere una nuova vetrina in televisione, sebbene non sia un programma musicale. Questa nuova avventura potrebbe portare una svolta alla sua carriera e aumenterà sicuramente la sua fama nel piccolo schermo, l’Isola dei famosi viene infatti seguita ogni anno da milioni di telespettatori. La sua storia è molto intensa, sull’isola avrà modo di raccontare qualcosa in più di sè, non vediamo l’ora di vederlo come naufrago alle prese con tutte le difficoltà del caso, le prove e òa scarsità di cibo!

Chi è Blind?

Il giovane Blind classe 2000 in passato ha avuto a che fare con droghe e alcool, superando questo momento grazie alla musica. Il rapporto con la sua famiglia è sempre stato contrastante, per questo motivo ha infatti deciso di recidere tutti i legami con suo padre, una scelta difficile che ancora non ha digerito. La sua passione per la musica è iniziata presto, sin da quando era adolescente ed è stata la sua maniera di riscattare un passato burrascoso. Ora Blind parteciperà all’edizione dell’Isola dei Famosi come single, poiché quest’anno tante coppie saranno presenti nel gioco gareggiando come unico concorrente.

Blind, dall’esperienza a X Factor all’Isola dei Famosi 2022 in cerca di notorietà…

La carriera di Blind è iniziata a X Factor nell’edizione relativa al 2020, dove è arrivato ad ottenere un posto nella grande finale del programma. Emma Marrone, giudice dell’edizione, ha scelto la sua voce durante i live, rimanendo profondamente colpita dal suo talento, per entrare a far parte della categoria Under Uomini. Il suo singolo Cuore Nero è stato molto apprezzato dai fan ma anche dalla critica che ha elogiato le sue capacità musicali, ottenendo il riconoscimento del disco di platino grazie al gran numero di vendite e ascolti avuti.

