Chi è Blind (Franco Rujan)/ “Isola dei Famosi? Sono un grande appassionato di reality”

Blind, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022?

Blind di Cuore nero da X Factor approda a L’Isola dei Famosi 2022: il rapper pronto ad una nuova avventura dopo la partecipazione al talent show musicale. L’annuncio a sorpresa è arrivato proprio dal cantante che sui social ha scritto: “finalmente posso dirvelo, sono un concorrente dell’Isola dei famosi. Spero che farete tutti il tifo per me. Quando la fame si farà sentire, avrò bisogno di sapere che sarete al mio fianco e mi sosterrete! Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei”. Una nuova sfida per il giovassimo rapper che è pronto a mettersi in gioco lontano da casa nelle calde spiagge in Honduras.

Intervistato da Vanity Fair alla vigilia della sua partenza ha rivelato che a proporgli questa possibilità è stato il manager Francesco Facchinetti: “sono una persona estremamente curiosa e homo pensato di dire di sì. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io Blind: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo”.

Blind, il significato del nome del rapper di Cuore nero

Ma chi è Blind? All’anagrafe Franco Popi Rujan è il giovane rapper che ha conquistato la giurata Emma Marrone a X Factor con il brano “Cuore nero”. Ma cosa significa il suo nome? A rivelarlo è stato proprio il rapper: ” Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche, tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni quando guardavo di artisti americani che raccontavano di periferie, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo, avvicinarmi al loro stile, per aprirmi al pubblico. Sono una persona molto aperta e contemporaneamente molto chiusa”.

Il giovane rapper, nato a Ponte San Giovanni da genitori di origine rumena, ha parlato proprio delle sue origini e della sua famiglia a Le Iene: “i miei genitori sono rumeni. Papà? Ci sono stati problemi a casa, abbiamo perso i contatti. Mamma invece è felice del mio successo. Ho smesso di andare a scuola a 15 anni per lavorare e dare una mano a casa. Da piccolo ho fatto a botte, avuto varie denunce per risse e furto. Una volta abbiamo tentato una rapina alle cinesi che fanno i massaggi. Io dovevo fare il finto cliente, il mio amico prendere i soldi ma ci hanno scoperto e mandato via a colpi di scopa. Ho spacciato e usato droghe ma ho smesso, non aveva senso quella vita”.











