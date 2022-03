Chi è Camaleonte? Il Cantante Mascherato/ Da Morgan a Costantino della Gherardesca

Chi è Camaleonte de Il Cantante Mascherato 2022? L’ipotesi più accreditata sembrerebbe Morgan

Uno dei personaggi più misteriosi de “Il Cantante Mascherato 2022″ è il Camaleonte. A differenza di altri, individuati praticamente subito sia dai giurati che dai telespettatori, il Camaleonte si sta rivelando particolarmente difficile da identificare, anche se i sospetti iniziano a convergere maggiormente verso un personaggio molto caro a Milly Carlucci, avendo partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, trattasi di Morgan: è davvero lui? A lanciare questa teoria sono stati nelle scorse puntate Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, mentre Caterina Balivo, che inizialmente era convinta fosse lui, ha cambiato idea facendo il nome di Riccardo Rossi, nome fatto anche da Flavio Insinna. Tra gli ultimi indizi che Camaleonte ha dato a Il cantante mascherato ricordiamo “Sono stato lasciato platealmente”, che secondo Caterina Balivo potrebbe riferirsi all’abbandono, da parte di Bugo, che Morgan ha subìto sul palco del Festival di Sanremo due anni fa.

Vladimir Luxuria critica Floriana Secondi "Ha esagerato con Vaporidis"/ "È sbagliato"

Camaleonte, spunta l’ipotesi Costantino della Gherardesca. Secondo Francesco Facchinetti…

Tra i vari indizi forniti nel corso delle puntate da Camaleonte ricordiamo che ha detto che ha imparato a suonare il pianoforte quando era molto piccolo, altro indizio che farebbe pensare a Morgan: è realmente lui, dunque, a nascondersi all’interno di questo bellissimo costume luminoso? Se non lo scopriremo stasera, succederà sicuramente venerdì prossimo, in occasione della finale di questa edizione de Il cantante mascherato, che vedrà ovviamente lo svelamento di tutte le maschere rimaste in gara e la proclamazione del vincitore. Intanto occorre ricordare che Francesco Facchinetti ha fatto il nome di Costantino Della Gherardesca. L’indizio che lo ha portato a questo è la canzone scelta per l’esibzione, Sono solo canzonette, che a quanto pare lo scorso anno cantava sempre quando era in stanza di hotel proprio di fronte a Facchinetti.

Chi è Soleluna? Il Cantante Mascherato/ Ipotesi Alberto Matano "Potrei anche..."Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione show/ D'Urso: "È già a casa"

