Chi è Camilla Semino Favro, attrice italiana/ La liaison con Michele Zarrillo e carriera tra cinema e tv

Camilla Semino Favro è un’attrice italiana classe 1986, tra le eccellenze della sua generazione e che negli ultimi anni ha moltiplicato la sua presenza sul set con particolare riferimento ai progetti dedicati al piccolo schermo. Tra gli impegni più noti ricordiamo la serie “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino ma anche al cinema il suo talento è più che apprezzato come dimostrato dalla magistrale interpretazione nel film “L’ultima notte di Amore”, al fianco di Pierfrancesco Favino.

Ma chi è Camilla Semino Favro? Per conoscerla meglio può tornare utile partire dagli albori, dalle fasi che hanno scandito la sua crescita umana e artistica fino ad arrivare ad essere tra le attrici più richieste e apprezzate del panorama odierno. La passione per il cinema è viva fin da bambina, coltivata fin dagli studi liceali. Come buona parte degli attori navigati, il suo esordio nel mondo della recitazione avviene a teatro, nel 2008, poco dopo aver conseguito il diploma presso il Teatro Piccolo di Milano.

Camilla Semino Favro, le curiosità tra marito, vita sentimentale e ultimi ruoli cinematografici

Poco dopo gli esordi nel mondo della recitazione per Camina Semino Favro si aprono immediatamente le porte di set prestigiosi tra piccolo e grande schermo. La sua prima esperienza in tv coincide con “Fuoriclasse”, film del 2009 andato in onda su Rai Uno. Seguono ulteriori esperienze di spicco come nella serie “Ris Roma 3” ma soprattutto al cinema come dimostrato dal ruolo di protagonista nel film “Mia madre” di Nanni Moretti.

Scarseggiano le curiosità per quanto riguarda la vita privata di Camilla Semino Favro. Non è noto se abbia oppure no un marito dato che la sua vita sentimentale è protetta da grande riservatezza; sappiamo però – come riporta Trend Online – che attualmente sarebbe single. Tra le liaison del passato è da menzionare il rapporto con Michele Zarrillo: il fidanzamento con il cantante è durato dal 2008 e 2009 ma non sono reperibili ulteriori dettagli in merito.

