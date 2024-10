Claudia D’Agostino: chi è, età e perché è finita con Andrea Offredi dopo Uomini e Donne

Nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne fa il suo esordio una nuova dama, che non è però un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5: Claudia D’Agostino. I fan storici del dating show ricorderanno il suo volto, anche se dalla sua partecipazione sono trascorsi circa 10 anni: Claudia era infatti la corteggiatrice del tronista Andrea Offredi e, dopo una lunga conoscenza in studio, è stata la sua scelta.

La loro storia si è però conclusa solo pochi mesi dopo a causa delle distanza, ostacolo che i due non sono riusciti a superare, oltre che per alcune incompatibilità di carattere. È stata proprio Claudia, in un’intervista a Visto di qualche anno fa, a dichiarare: “La nostra storia finisce perché lui in realtà non mi ha dato la possibilità di vivere il nostro rapporto come doveva essere vissuto, da fidanzati. Non ci siamo frequentati, non abbiamo un nostro vissuto”.

Claudia D’Agostino nel trono Over di Uomini e Donne: scontro con Diego Tavani

Oggi Claudia D’Agostino, che ha 35 anni, è ancora single, motivo per il quale ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne. La sua età la porta però dal trono classico al trono Over, dove ha già iniziato la conoscenza con uno dei cavalieri più noti del programma: Diego Tavani. Stando alle anticipazioni, ci saranno sin da subito intoppi, che porteranno il cavaliere ad accusare Claudia di essere una ‘bugiarda’.