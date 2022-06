Chi è Dargen D’Amico?/ Al Duomo di Milano tutti scatenati al suono di Dove si Balla?

Dargen D’Amico sarà tra i protagonisti dell’evento Love Mi lanciato da J-Ax e Fedez e che vedremo oggi, 28 giugno 2022. Il cantante sta portando in giro per l’Italia la sua hit “Dove si balla” lanciata al Festival di Sanremo e che vedremo stasera al Duomo a Milano. L’artista prenderà parte anche all’evento RisorgiMarche tra San Severino e Treia il prossimo 1° agosto. Sarà accompagnato dai due musicisti d’eccezione come Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts e dal polistrumentista Diego Maggi. Al Festival parteciperanno diversi artisti di livello nazionale come Samuele Bersani, Lorenzo Jovanotti, Stefano Bollani e Simone Cristicchi. Intanto però potremmo ammirare l’artista oggi e sicuramente sarà il momento di ballare sotto le sue parole che hanno dimostrato di saper generare energia ed emozioni.

Chi è Dargen D’Amico, ecco come si è distinto

Conosciuto come Dargen D’Amico ma al secolo Jacopo D’Amico, questo giovane ragazzo milanese si è da poco distinto sulla scena musicale italiana grazie alle diverse performance che lo hanno visto protagonista ed in particolar modo quella legata alla più importante kermesse della canzone italiana: Sanremo 2022 affidata alla sapiente conduzione di Amadeus. Giovane, classe 1980, e proprietario dell’etichetta discografica Giada Mesi, la sua discografia conta titoli sicuramente importanti come “L’amore a modo mio” (introdotto sulla scena musicale nel 2013 con J-Ax) e “Ubriaco di te” (pubblicato solo recentemente, nel giugno 2022).

Ciò che maggiormente colpisce, in ogni caso, di questo autore sicuramente schivo e riservato sono le profonde influenze musicali che si legano a doppio filo con tutta la sua produzione (è possibile infatti citare Dalla, ma anche Jannacci in merito), a costruzione di una figura musicale di spicco che merita di essere ancora indagata per lungo tempo. A seguito della già citata partecipazione a Sanremo, inoltre, Dargen D’Amico è stato insignito del ruolo di giudice nel famoso talent show “X-factor”, cui molti altri colleghi della canzone italiana hanno spesso preso parte, come ad esempio lo stesso Fedez che si appresta nuovamente a prenderne le redini per quest’anno e con il quale D’Amico ha già da lungo tempo avviato un evidente sodalizio musicale.

Dargen D’Amico e il tormentone “Dove si balla”?

Ovviamente, anche il cantante del tormentone “Dove si balla” Dargen D’Amico, però, non è stato risparmiato dall’inevitabile curiosità che il pubblico dimostra per i protagonisti dell’evento ligure, tanto che ci si è spesso chiesti cosa giri intorno alla vita privata di questo artista sicuramente così singolare. Per quanto i social non lascino troppi indizi in fatto di gossip, però, pare che Dargen D’Amico stia intrattenendo una storia con l’insegnante di yoga Giulia Peditto, che è apparsa anche in altre situazioni sempre nell’ambito della coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez, oramai onnipresenti nella marcatura musicale e privata di Dargen. Ciò che è certo, in ogni caso, è che la figura sicuramente provocatoria di questo artista, spesso sopra le righe e portata ad una riflessione costante su più panorami (da quelli artistici a quelli politici), è sicuramente gradita agli occhi di un pubblico che guarda con estremo interesse a chi introduce una ventata di novità sul piano dello spettacolo e Dargen D’Amico, in un modo o nell’altro, sicuramente è riuscito e riuscirà nell’intento. “Ubriaco di te” è già un successo e di certo nuovi successi porterà la carriera di talent scout presso il programma targato Sky.

