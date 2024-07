Dargen D’Amico/ Perchè porta gli occhiali? Un significato particolare, la stylist: “E’ un po’ come Batman”

Colorati e diversi, perché Dargen D’Amico porta gli occhiali: un motivo preciso dietro la sua scelta

C’è anche Dargen D’Amico tra i protagonisti di Tim Summer Hits. Immancabile, come i suoi iconici occhiali da sole che ormai fanno parte del suo personaggio artistico. Che si tratti di concerti, ospitate in TV, eventi o post sui social, gli occhiali lo accompagnano sempre. Dargen D’Amico non se ne separa mai e ne possiede diversi: dagli occhiali tondi e specchiati a quelli mascherina, passando per i cat-eye fino ai modelli più colorati ed euforici. In determinati eventi, Dargen si è mostrato con occhiali particolarmente vistosi e originali; occhiali che in un modo o nell’altro destano sempre grande attenzione e curiosità.

A spiegare la scelta di Dargen D’Amico ci ha pensato qualche tempo fa la stylist del cantante, in un’interessante intervista rilasciata a Fanpage. “Jacopo separa i suoi momenti di vita in due parti: quando è Jacopo e quando è Dargen D’Amico, un po’ come se fosse Batman. Un po’ come un supereroe buono”, le sue parole.

La stylist: “Dargen e gli occhiali? Sono un elemento di forza e poi…”

Gli occhiali sono ormai un marchio di fabbrica per Dargen D’Amico, che secondo la stylist rappresentano dunque una sorta di metafora con i supereroi dei fumetti. “La divisione è la seguente: con gli occhiali si entra in scena, mentre senza occhiali si esce dalla scena e si lavora per il momento in cui si andrà in scena. La sua non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti dei fan. È un modo semplice di mantenere privata una parte di sé. L’occhiale è anche un elemento di forza per Jacopo”, ha spiegato la stylist del cantante.

“Per lui, più che una maschera, gli occhiali sono uno strumento attraverso cui poter amplificare un messaggio”, ha aggiunto la sua stylist.











