Chi è Darin?/ Nel 2020 il coming out, poi cosa è cambiato?

Darin è tra gli artisti più attesi a Battiti Live anche perché in Italia ha conquistato una buona fetta di pubblico con il suo talento e una voce davvero molto intrigante. Nel 2020 ha deciso di fare coming out sui social spiegando a tutti con alcune frasi il suo orientamento sessuale. Per il momento non si sa se è impegnato con un ragazzo visto che Darin è una persona molto riservata che non ha mai amato rendere troppo pubblica la sua sfera personale. Nonostante questo si è raccontato nelle sue canzoni in un modo di fare musica molto personale e in grado anche di svelarci qualcosa. Quello che gli auguriamo è di vivere con felicità tutto quello che gli accade senza stare ad ascoltare quella parte di pubblico.

Marco Mengoni/ "Fare lo Stadio San siro e l’Olimpico non stato da poco"

Darin, la vita dell’artista

Darin è un cantante svedese nato a Stoccolma il 2 giugno del 1987. Fin da giovane si è avvicinato al mondo della musica partecipando a diversi talent show famosi nel suo paese, come Idol, ad esempio. In questo modo ha iniziato a essere conosciuto e apprezzato dagli spettatori, prima svedesi, poi mondiali. A partire dal 2005 ha realizzato otto album: The Anthem, Darin, Break the news, Flashback, Lovekiller, Exit, Fjärilar i magen, Tvillingen; e un dvd nel 2006 che raccoglie alcuni spezzoni dei suoi tour raccontandoli al pubblico e intitolato Tour Videos interview. Le canzoni di Darin più conosciute sono: B what u wanna b, En säng av rosor, Step up, Can’t stay away, Superstar, Can’t stop love, Astrologen, Why does it rain, Holding me more, Only you can save me e tante altre. Sicuramente Darin sta spopolando anche in Italia, dal momento che viene chiamato in diverse occasioni e per diversi concerti a partecipare con la sua musica coinvolgente ed emozionante.

Riki/ Singolo 'Ferrari White': "è una corsa verso il mare e verso l’estate", e quella promessa...

Il video di Superstar di Darin

LEGGI ANCHE:

BATTITI LIVE 2022 BARI/ Scaletta e diretta 12 Luglio Italia 1: chiude Boro Boro

© RIPRODUZIONE RISERVATA