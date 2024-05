Chi è David Lee Buffon, figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon/ L’esordio in tv oggi a Verissimo

Alena Seredova è stata legata per diversi anni ad uno dei calciatori più iconici del nuovo millennio Gigi Buffon. L’ex portiere ha dedicato la sua intera carriera alla maglia della Juventus, salvo le esperienza al Parma e Paris Saint Germain tra inizio e fine carriera, trovando il periodo di maggior splendore ai Mondiali del 2006, con la vittoria dell’Italia. Nel merito della relazione con l’attrice, conclusasi alcuni anni fa, un legame imprescindibile è ancora oggi scandito dai due splendidi figli nati dal loro amore: Thomas Louis e David Lee Buffon.

David Lee Buffon – figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon – è nato nel 2009 ma nonostante la tenera età ha già ben chiara la sua ambizione. Al pari del padre, sogna di diventare un calciatore professionista e come suo fratello Thomas Louis sembra essere anche piuttosto promettente. Non difende i pali come il genitore ma è bensì un giocatore di movimento; attualmente milita nei campionati giovanili e chissà che presto non arrivi a calcare i medesimi palcoscenici che hanno reso grande suo padre Gigi Buffon.

David Lee Buffon, il figlio di Alena Seredova segue le orme del padre Gigi Buffon

David Lee Buffon, tra l’altro, debutterà per la prima volta anche in tv: questo pomeriggio sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin in compagnia di sua madre Alena Seredova. Per il 15enne sarà l’occasione per raccontarsi nella sua tenerezza, sicuramente supportata dall’attrice che in diverse occasioni ha raccontato del suo rapporto viscerale anche con gli altri figli, Thomas Louis e Vivienne.

Tra i figli di Alena Seredova vige un ottimo rapporto, nonostante tra loro vi siano due padri diversi. Il merito è tutto della mamma che, sapientemente e all’insegna dell’amore, li ha cresciuti in maniera magistrale e con principi lodevoli. Lo dimostrano gli scatti che l’attrice ha pubblicato nel tempo sui social dove spesso si vede il piccolo David Lee Buffon stringere tra le braccia la sorellina Vivienne, così come anche Thomas Louis.

