Alena Seredova, stoccata all’ex marito Buffon: “Lasciarmi è stato un regalo”/ “Oggi gli dico grazie perché..”

Alena Seredova felice al fianco di Alessandro: “Non ero un boccone un facile, col mio ex marito rapporti sereni ma…”

Alena Seredova a Verissimo si racconta tra presente, passato e futuro. Viene mostrata la splendida dedica al marito Alessandro, che oggi per la showgirl rappresenta l’unico vero grande amore. Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Alena Seredova parla del suo passato sentimentale e lo fa con un piglio decisamente diverso dal solito. “Con il mio ex marito (Gianluigi Buffon, ndr) c’è un rapporto più disteso da anni. Sapevo che nella vita le cose possono cambiare, ma quella volta ci sono rimasta male”.

“Oggi come oggi sono in una situazione che posso solo dirgli grazie, lui mi ha lasciato ma mi ha preso una persona che mi rende felice”, spiega la fotomodella. “Io penso che non ero un boccone facile da portare a casa, ero delusa e ferita, anche esposta e con due bambini. Lui (Alessandro, ndr) in questi anni è il loro vero compagno di viaggio e io sono felice”. Per Silvia Toffanin, Alena Seredova è la dimostrazione che dopo la sofferenza arriva il sole, l’amore e il sorriso.

“Tu sei il mio vento e lo sei ancora oggi dopo nove anni”, le splendide parole dedicate da Alena a suo marito Alessandro, durante il matrimonio celebrato pochi mesi fa. “Ti prometto che lo sarai per sempre. Sei stato e sei un uomo vero, hai amato i miei figli e ti sei preso cura di una famiglia che non era la tua. Ci hai dato tanto amore – recita la lettera – ti prometto che non ti lascerò mai la mano e che i ricordi saranno sempre nella mia mente, come quel giorno in cui è arrivata la nostra Vivi, il sole delle nostre giornate“.

Insomma il passato sentimentale legato a Gianluigi Buffon è ormai archiviato. Oggi Alena coglie il bello delle cose e in qualche modo “ringrazia” il suo ex marito, considerando che dopo la separazione la modella ha ritrovato il grande amore.











