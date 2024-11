CHI È DIANA SCHIVARDI? CONDANNATA A 10 MESI PER AVER TENTATO DI…

Chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, e cosa sappiamo della difficile situazione che sta vivendo? L’ospitata dell’ex modella e showgirl cresciuta a Milano è l’occasione per tornare a parlare della ragazza che una delle Miss Italia più amate aveva avuto durante il breve matrimonio con Otto Schivardi e che è salita alla ribalta delle cronache negli ultimi anni per due vicende di cronache diverse: in attesa di scoprire quali aggiornamenti darà la madre nel corso dell’intervista concessa a Monica Setta per “Storie di donne al bivio”, possiamo ricostruire la vicenda che riguarda la ragazza e scopre anche qualcosa di più su chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala.

Per raccontare chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, dobbiamo ricordare innanzitutto che la ragazza, classe 1996 e oggi 28enne, è la primogenita dell’opinionista televisiva ma rappresenta pure l’unica esperienza di maternità per la diretta interessata: nata dalla relazione con Otto, una figura paterna assente a della donna e con cui la storia d’amore si era interrotta dopo poco tempo, Diana Schivardi è diventata nota al grande pubblico quando la madre ha parlato dei suoi problemi di tossicodipendenza a seguito di una condanna. Alla ragazza infatti erano stati comminati dieci mesi –pena mitigata dalle attenuanti generiche per via dello stato di alterazione in cui si trovava- per aver tentato di rubare a Roma un’auto e avere poi aggredito un passante, oltre alle accuse di danneggiamento e tentata rapina: da qui la decisione della Bengala di convincerla a entrare in una comunità.

NADIA BENGALA, “MIA FIGLIA HA ANCORA UN’ISTINTO DI SOPRAVVIVENZA E…”

“Mia figlia vive in una realtà tutta sua, purtroppo. Io le dedico ogni minuto del mio tempo. Lo faccio con amore, perché lei ne ha bisogno” aveva raccontato l’ex Miss Italia in una intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ e in cui emergeva un ritratto di chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, e le motivazioni che forse l’avevano spinta al gesto. “Lei è incosciente. Non capisce quello che la sta accadendo e non vede che sta camminando sull’orlo del precipizio” aveva aggiunto la madre spiegando che la condanna lieve, per via del fatto che era stata dichiarata solamente in parte capace di intendere, sarebbe stata poco utile senza un percorso di disintossicazione in una comunità. “Diana ora sta meglio, pian piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta” aveva spiegato la 62enne pur riconoscendo che questo nuovo percorso della figlia è ancora lungi dal terminare.

A un altro fatto di cronaca è accostato peraltro il nome della figlia della showgirl, quando questa era finita nel mirino del cosiddetto ‘serial killer di Prati’, a Roma. Raccontando chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, va ricordato infatti che la ragazza aveva conosciuto Giandavide De Pau, assassino di tre prostitute nel quartiere capitolino nel novembre del 20022. Pare che l’uomo avesse tentato di approcciare la figlia di Nadia che dunque ha rischiato di entrare nel novero delle sue vittime, dopo averlo pure incontrato a casa sua. Per fortuna la ragazza, ascoltata dai giudici su questa vicenda come testimone, non era finita nelle sue grinfie, bloccando il suo contatto telefonico e non accettandone l’ultimo invito. “Questa storia l’ho appresa di recente. Non sempre so tutto di lei” aveva detto mamma Nadia a proposito di una vicenda che l’ha sconvolta. “Ma è la dimostrazione che Diana ha l’istinto di sopravvivenza ancora funzionante, anche se ha rischiato di finire male…” aveva aggiunto, spiegando che questo genere di persone le incontri quando nella vita “un po’ te le cerchi, e un po’ loro si avvicinano”.