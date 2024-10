DIANA SCHIVARDI, CONDANNA E PROBLEMI CON LA DROGA: “STA MEGLIO, MA…”

Chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, sarà ospite del talk show condotto da Silvia Toffanin la 62enne ex Miss Italia che, in una intervista in esclusiva concessa al rotocalco in onda su Canale 5, fornirà degli aggiornamenti sulla situazione complicata che sta vivendo la primogenita oltre che unica figlia, una vicenda drammatica che ha visto la ragazza in passato ricevere una condanna e poi entrare nel tunnel della droga. Ma, in attesa di scoprire cosa racconterà l’ex modella e showgirl siracusana che nel 1988 era stata eletta regina del concorso di bellezza, proviamo a ricostruire le recenti vicissitudini di Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala.

Mauro Corona, chi sono i suoi genitori / "Mio padre mandò in coma mia madre...", un'infanzia traumatica

Per raccontare chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, dobbiamo tornare alla relazione avuta dalla modella siciliana con Otto, un uomo di cui non sappiamo nulla e che è difatti il padre della figlia nata nel 1996: dopo questa storia, l’ex Miss Italia non ha mai più vissuto l’esperienza della maternità e, anzi, a proposito del lato sentimentale, la Bengala aveva ammesso che gli uomini hanno sovente bloccato la sua carriera e che, a causa della loro possessività e gelosia, aveva spesso subito delle violenze. Ma, di recente, Nadia era tornata sul piccolo schermo per raccontare la situazione di Diana: la 28enne infatti era finita al centro delle cronache per una condanna a dieci mesi di carcere con l’accusa di danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni dopo aver provato a rubare della auto in zona Casal del Marmo a Roma.

Marco Maddaloni/ "Grande Fratello? La scelta di andare via mi ha fatto soffrire"

NADIA BENGALA, “MIA FIGLIA VIVE IN UNA REALTA’ TUTTA SUA E NON HA…”

Questa vicenda aveva contribuito a riaccendere i riflettori e a far scoprire al grande pubblico chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala: “Noi avevamo un bellissimo rapporto quando era ragazza, poi… Io ero convinta che ci sarebbe stato questo dialogo che però non c’è stato” aveva raccontato la madre a “Storie Italiane”, accennando poi all’ingresso della ragazza in comunità per affrontare finalmente i suoi problemi con la droga. “Diana adesso sta meglio anche se comincia a mal sopportare la situazione perché vorrebbe uscire, lavorare…” aveva spiegato la showgirl, pur ammettendo che era ancora prematuro pensare a un suo reinserimento. Parlando anche al ‘Corriere della Sera’, la Bengala aveva spiegato che la figlia “è una ragazza sensibile e intelligente, ma la droga la sta cambiando, sta scivolando verso il baratro”, aggiungendo pure che a Diana “dedico ogni minuto del mio tempo, e lo faccio con amore perché ne ha bisogno”.

Luana, chi era la mamma di Andrea Cerioli e com'è morta/ Lui: "Ogni anno senza te è più difficile"

Tuttavia, raccontando chi è Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala, si scopre come nelle interviste rilasciate dall’ex Miss Italia negli ultimi tempi emerga un senso di impotenza: dopo aver auspicato anche un ricovero coatto in comunità per la ragazza dal momento che lei da sola non sarebbe in grado di salvarla, la 62enne aveva spiegato che “lei vive in una realtà tutta sua, purtroppo (…) e non credo abbia afferrato quanto è grave la sua condanna e i motivi che ne sono all’origine. Certo non è stata indifferente…”. Ospite di Monica Setta a “Storie di Donne al Bivio”, la diretta interessata aveva rivelato altri particolari sugli ultimi, difficili tempi, intravedendo una piccola speranza: “Adesso Diana sta meglio, è entrata in comunità. Dopo che a marzo è scappata dall’ospedale, sono stata proprio dei mesi sempre appresso a lei (…) Ho preso una stanza apposta, ho dormito con lei (…) Una cosa che mal sopportava, poi però piano piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta”.