Diego Lazzari: da Tik Tok ad Amici 2024, la prima delusione

Diego Lazzari, con milioni di followers tra Tik Tok e Instagram, è entrato nella scuola di Amici 2024 dove, però, il grosso seguito social, non gli è bastato per vincere la gara degli inediti e piazzarsi al primo posto in classifica. Per il cantante della squadra di Rudy Zerbi, infatti, è arrivata ufficialmente la prima delusione da quando è diventato ufficialmente un allievo della scuola più famosa d’Italia. Il pubblico, infatti, gli ha preferito Luk3 e Senza Cri relegando Diego al terso posto in classifica. Un risultato che il cantante non si aspettava affatto al punto che il popolo del web ha immediatamente notato la sua delusione.

Come se non bastasse, per Diego, è arrivato anche un compito da Anna Pettinelli che gli ha chiesto di cantare “(I can’t get no) Satisfaction” dei The Rolling Stones. “Ciao Diego hai avuto una settimana complicata, ma spero che l’esibizione che hai fatto in puntata ti abbia infuso un pò di serenità. Vorrei capire meglio le potenzialità che hai espresso fino a ora a fasi alterne. Mi hai convinto a metà […] Vorrei sentirti in un pezzo leggendario, saprai rendergli merito? Te lo auguro. Buon lavoro“, le parole dell’insegnante.

Diego Lazzari esegue il compito di Anna Pettinelli: il verdetto nel pomeridiano di Amici 2024

Il compito che Anna Pettinelli ha deciso di assegnare a Diego Lazzari ha lasciato l’amaro in bocca non solo a quest’ultimo, ma anche a Rudy zerbi che ha accusato la collega di aver organizzato un tranello per l’allievo. Diego, tuttavia, ha deciso di non rifiutare il compito e di prepararsi per sorprendere tutti. Nel corso del pomeridiano di Amici 2024 in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024, così, Diego spiazza tutti.

Il cantante, infatti, si esibisce come da richiesta di Anna Pettinelli e, quest’ultima, apprezza l’esecuzione. Nonostante il buon risultato, tuttavia, in studio, scoppia una nuova lite tra la Pettinelli e Rudy Zerbi che non ha gradito l’atteggiamento della collega.

