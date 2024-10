Il nuovo daytime di Amici 2024 in onda martedì 15 ottobre ci ha mostrato uno scontro di fuoco tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. In realtà è stata una battaglia combattuta in modo insolito, dato che i due si sono scritti una lettera. Ebbene sì, dopo che Diego Lazzari ha ricevuto un compito tramite un biglietto della Pettinelli, Zerbi si è infuriato ritenendo il pezzo assegnato completamente fuori dalle corde del ragazzo. Di che brano si trattava? La professoressa ha assegnato al cantante una pietra miliare della storia della musica: “(I Can’t Get No) Satisfaction” dei Rolling Stones.

Rudy Zerbi assegna un compito a Nicolò ad Amici 24/ Come ha reagito Anna Pettinelli

Eppure fino ad ora Diego Lazzari aveva cantato solo ballate, compreso il suo inedito che non è affatto rockeggiante! Ma come mai Anna Pettinelli ha preso questa decisione azzardata? La risposta è ancora un mistero, ma Rudy Zerbi ha criticato duramente la sua scelta nei confronti dell’allievo di Amici 2024, definendola come un vero e proprio “tranello“, incredulo a quello che leggeva sulla lettera del compito. E così, il produttore musicale ha deciso bene di riscriverla, rispondendo per le rime alla collega.

Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio contro Zerbi per Nicolò ad Amici 2024/ Scoppia la lite per un primo posto

Amici 2024, Rudy Zerbi ci va pesante sulla Pettinelli: “Celentano tarocca, hai sbagliato tutto”

Quello che è successo oggi al daytime di Amici 2024 ha dell’incredibile: Rudy Zerbi ha riscritto la lettera di Anna Pettinelli, furioso per la canzone assegnata a Diego Lazzari, il quale di certo non è solito cantare i Rolling Stones! Non solo, Zerbi si è sbottonato dicendo che la professoressa vuole fare la “Celentano della musica“, scrivendo anche nella lettera di vederla come “tarocca“, cosa che ha subito fatto infuriare Anna Pettinelli. Quest’ultima ha urlato ai microfoni di non aver accettato di buon grado un confronto scritto, ma avrebbe preferito che Rudy avesse preso coraggio per parlare direttamente con lei.

Amici 2024, Vybes scoppia a piangere vedendo la mamma: "Non sento di meritarlo"/ "Ho il ciondolo di nonna"

La professoressa si è poi precipitata da Diego Lazzari di Amici 2024 per sapere cosa ne pensa del pezzo assegnato, e se effettivamente anche lui è d’accordo con quanto detto da Rudy Zerbi. Nei prossimi daytime scopriremo cosa le dirà il cantante, e se avrà il coraggio di spiegarle che quel brano era completamente sbagliato per lui. In ogni caso, Diego Lazzari si è detto pronto alla sfida e pronto quindi a cantare un pezzo lontano dai suoi gusti e dal suo genere. Del resto Amici 2024 è anche questo: diventare un artista a tutto tondo, pronto a tutto quello che succede.