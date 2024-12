Enrica Bonaccorti sarà una delle ospiti della trasmissione tv Rai Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena sabato 28 Dicembre 2024. La donna racconterà la sua carriera ed alcuni aspetti della sua vita e anche i recenti problemi legati alla sua salute. Ma andiamo a vedere meglio chi è Enrica Bonaccorti e cosa fa nella sua vita.

Il suo vero nome è Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti, un nome lungo e una carriera ricca di successi. Enrica Bonaccorti è nata a Savona il 18 Novembre 1949 da Ettore e Titti Bonaccorti. Enrica debutta in tv nel 1978 e negli anni diventa sia conduttrice che grande autrice di testi, l’abbiamo vista protagonista anche a Non è la Rai. Musica e anche attrice e ha fatto parte di alcuni film tra anni ’60 e anni ’70.

Recentemente Enrica Bonaccorti è tornata in tv per raccontare su Sky il documentario Ho qualcosa da dirti, poi ha preso parte ad ospitate in tv a programmi come La Vita in diretta o Bellamà ed è stata tra le protagoniste del documentario su Domenico Modugno dal nome ‘Domenico Modugno. L’italiano che incantò il mondo’. Negli ultimi anni l’uomo ha vissuto anche grosse problematiche di salute.

Enrica Bonaccorti: la malattia e i gravi problemi di salute: cos’è successo?

Enrica Bonaccorti ha una figlia di nome Verdiana che ha cresciuto da sola visto che il marito la lasciò dopo solo 11 mesi dalla nascita della figlia. Nel 2023 la donna è stata molto vicina alla morte e raccontò il suo dramma durante Verissimo: “Altri due mesi e sarei morta. Non avevo dolore o fitte ma ho avuto un’operazione a cuore aperto durata 8 ore”.

La donna ha raccontato che inizialmente i medici pensavano fosse un problema di reni e invece riguardava il cuore: “Avevo tutte le arterie ostruite e possiamo dire che il cuore era a pezzi”, ha svelato la conduttrice che se l’è vista davvero brutta ma che ora sembra finalmente essersi ripresa. La donna ha raccontato come sta affrontando questa nuova fase della sua vita:

“Ho cambiato completamente stile di vita, ora la mia nuova vita è più pulita”. Enrica ha raccontato di aver smesso di fumare e che ora deve costantemente muoversi e fare delle camminate. Riguardo la chiusura con il fumo la stessa donna ha ammesso: “Fumavo da quando avevo 16 anni, non avrei mai pensato di smettere”, ha chiuso cosi la donna.