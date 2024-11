L’attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti sarà ospite a Tango nella puntata di oggi, 15 novembre, per parlare di sanità pubblica. Nel corso della trasmissione si confronterà con Luisella Costamagna, soffermandosi anche su alcune tappe e alcuni dei momenti più importanti della sua vita.

Verdiana Pettinari e Enrica Bonaccorti: il rapporto madre e figlia

Nata a Savona e classe 1949, la conduttrice di Non È La Rai, ha avuto una figlia, Verdiana Pettinari, nata nel 1973. Come aveva già raccontato alla trasmissione di Verissimo lo scorso anno, Verdiana è molto legata a sua madre Enrica e ama condividere con lei anche i momenti dedicati al racconto televisivo di ciò che per entrambe risulta essere ancora di vitale importanza. In occasione di una toccante intervista, condotta da Silvia Toffanin nel suo salottino, mamme e figlia avevano ricordato con apprensione un momento molto dedicato.

Ossia di quando la mamma, Enrica, ha dovuto sottoporsi a un importante intervento al cuore. Mamma e figlia, ospiti a Verissimo, hanno spiegato alla Toffanin di essere molto grate di essere riuscite a superare insieme un momento tanto difficile. L’operazione è stata molto lunga. Ma, per fortuna, dopo 8 ore Verdiana ha ricevuto un’incoraggiante notizia dai medici e ha potuto finalmente aspettare di riabbracciare di nuovo la sua mamma.

Enrica Bonaccorti, carriera e curiosità

Nel 2021 Enrica Bonaccorti prende parte al cast di un film realizzato dallo stesso regista della serie TV I Leoni di Sicilia. In Una Relazione (2021) l’attrice di origini liguri interpreta il ruolo di Laura. Eppure, ancor prima di questo ruolo per la commedia sentimentale di Stefano Sardo, Bonaccorti prese parte a molte altre pellicole cinematografiche a partire dalla fine degli anni Sessanta. Con Metti, Una Sera A Cena (1969), ad esempio, Enrica esordisce al Cinema parallelamente al successo che aveva appena riscosso in seguito alla composizione di alcuni testi per la musica italiana.

Ad oggi è impossibile dimenticare, ad esempio, il suo prezioso apporto per la scrittura de La Lontananza. Una canzone d’amore poi interpretata e incisa da Domenico Modugno nel 1970. L’attrice, nata sotto il segno dello Scorpione, passa anche a cimentarsi nella conduzione televisiva, intensificando le sue presenze in TV grazie al passaggio alla Fininvest.

Anche Verdiana Pettinari, nel frattempo, si è dedicata al cinema seppur tralasciando la professione dell’attrice. Quest’ultima risulta infatti molto impegnata nel campo della scrittura, essendo giornalista, e dedita – dal 2016 – a portare avanti progetti, anche internazionali, connessi alla promozione del film.