Chi è Enrica Piccoli, campionessa di nuoto sincronizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tra le stelle del nuovo sincronizzato in gara per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è anche Enrica Piccoli. Capitano della squadra, Enrica ha iniziato a nuotare quando non aveva ancora un anno e per questioni di salute, come spesso capita da piccoli.

A raccontarlo è stata proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto: “Ho cominciato con il sincronizzato a sette anni ma in acqua sono entrata a sei mesi. Avevo un’inclinazione del capo e la pediatra ha consigliato di fare della piscina neonatale. A cinque anni ho iniziato a Montebelluna corsi specifici per il sincronizzato. C’erano delle selezioni in cui le allenatrici agonistiche venivano per trovare giovani atleti promettenti e ho cominciato”.

Enrica Piccoli e Giorgio Minisini sono ancora fidanzati?

Questi, dunque, gli inizi di Enrica Piccoli nel nuoto sincronizzato, disciplina che non solo l’avrebbe vista conquistare medaglie e successi, ma che le avrebbe anche portato l’amore. Sì, perché il fidanzato di Enrica Piccoli è il collega, campione di nuoto artistico, Giorgio Minisini. I due stanno insieme da alcuni anni, anche se condividono poche immagini insieme sui social.

Giorgio gareggia in duo con un’altra nuotatrice sincronizzata, cosa che, tuttavia, non impensierisce Enrica: “A dire il vero no. È la federazione che decide. – ha dichiarato in un’intervista di qualche anno fa la campionessa, aggiungendo – Non sono gelosa della compagna del doppio, anzi i loro risultati hanno motivato anche noi. Poi un domani mai dire mai. Avere lui in Nazionale è molto importante e fare lo stesso sport ci aiuta”.

