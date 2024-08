MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: ATLETICA AL CENTRO

Mercoledì 7 agosto sarà un’altra grande occasione azzurra per riempire il medagliere olimpiadi 2024, un giorno particolarmente incentrato sull’atletica e non a caso oggi gli occhi sono su Gianmarco Tamberi, impegnato dalla prima mattina nel salto in alto, più precisamente alle 10,00. Ma non sarà l’unico appuntamento azzurro della giornata, nenahce dell’atletica se è per questo: la disciplina continuerà con i primi turni dei 5000 metri uomini e in seguito quelli dei 1500 metri.

Diretta Milan Barcellona/ Risultato live, streaming video tv: amichevole di prestigio! (7 agosto 2024)

Dopo le qualificazioni si passerà ai ripescaggi dei 1500m femminili e le azzurre Del Buono, Cavalli e Vissa avranno l’occasione di gareggiare per tornare a battagliarsi una medaglia. Ale 18 inizerà la finale del salto con l’asta donne e ci saranno Molinarolo e Bruni a rappresentarci.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: LE ALTRE OCCASIONI

Il medagliere Olimpiadi 2024 però non conterà solo l’atletica, anche i tuffi vivranno una giornata importante grazie alle finali dal trampolino di 3m e a gareggiare per l’Italia ci saranno Pellacani, Bertocchi e Marsaglia. Farà il suo esordio nel golf l’azzurra Fanali cosi come nel taekwondo il duo composto da Dell’Aquila e Matonti. Senza contare poi la pallavolo che oggi vedrà le semifinali dove vedremmo l’Italia femminile impegnata contro la Francia.

Diretta/ Usa Brasile (risultato finale 122-87): Lebron alle semifinali! (Basket Olimpiadi, 6 agosto 2024)

Non mancherà all’appello neanche il settebello che sfiderà ai quarti l’Ungheria, un pescaggio sulla carta semplice come la pensano anche i bookmakers, mentre farà il suo esordio in questa edizione lo skateboard dove vedremo qualche italiano contendersi la qualificazione, anche se gli USA sono tra i favoriti.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: CLASSIFICA

1) Usa 24-31-31 tot. 86

2) Cina 22-21-16 tot. 59

3) Australia 14-12-9 tot. 35

…

8) Italia 9-10-7 tot. 26