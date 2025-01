Erasmo Genzini, chi è e carriera dell’attore: il grande successo nelle fiction

Oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio 2025, va in onda il quinto ed ultimo appuntamento settimanale con La volta buona, prima della consueta pausa del weekend. Nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 ci sarà spazio anche per Erasmo Genzini, uno dei grandi protagonisti di Mina Settembre 3 attualmente in onda sulla prima rete Rai; l’attore, che veste i panni di Jonathan nella serie, sarà affiancato in studio dalla collega Chiara Russo, che invece interpreta il personaggio di Fiore.

Nato a Gragnano, in provincia di Napoli, nel 1991, Erasmo Genzini, sin da bambino si è avvicinato al mondo della recitazione spinto anche dai suoi genitori che, nel tentativo di fargli superare la sua timidezza, lo iscrissero ad una scuola di cinema. Conosciuto il mondo del palcoscenico ed innamoratosene profondamente, decide così di inseguire questa strada. Si avvicina al teatro e, dopo una lunga gavetta e qualche prima breve esperienza, conosce il primo grande successo nel 2017 nella fiction di Rai 1 Sotto copertura – La cattura di Zagaria, dove interpreta il ruolo di Nicola Sasso.

Erasmo Genzini in tv: da L’isola di Pietro a Mina Settembre 3

Fu solo il primo step decisivo per la sua carriera; Erasmo Genzini, infatti, ottiene un altro notevole successo nel 2018 quando entra nel cast della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro, dove interpreta il ruolo di Diego Marra. Una fiction tira l’altra e così, forte del suo talento sempre più apprezzato e riconosciuto sui set televisivi, nel 2021 fa anche il suo debutto in Che Dio ci aiuti dove veste i panni dell’omonimo personaggio Erasmo, recitando poi nello stesso anno anche nella fiction Buongiorno, mamma! come Armando.

Infine l’ingresso nella terza stagione di Mina Settembre, al fianco di Chiara Russo, entrambe new entry. Oltre alla televisione, Erasmo Genzini ha sempre manifestato un grande interesse anche per il teatro; nel 2022, infatti, ha debuttato nello spettacolo Mine Vaganti, versione teatrale dell’omonimo film di successo di Ferzan Ozpetek, diretto proprio dallo stesso regista.