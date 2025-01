Federica Esposito, chi è la fidanzata di Erasmo Genzini: insieme da oltre 10 anni

Erasmo Genzini è uno degli ospiti dell’ultimo appuntamento settimanale con La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. L’attore, che è uno dei grandi protagonisti della fiction Mina Settembre 3 attualmente in onda su Rai 1, nella sua vita privata condivide da tantissimi anni una romantica relazione con la fidanzata Federica Esposito; il loro amore è stato un percorso a tappe che li ha anche portati nel 2022 a diventare genitori di Espedito.

Chi è Erasmo Genzini e carriera/ Il successo nelle fiction tv, da "Che Dio ci aiuti" a "Mina Settembre"

Federica Esposito, fidanzata di Erasmo Genzini, è estranea al panorama televisivo a differenza invece della carriera e del percorso professionale dell’attore; di lei sappiamo che è una creator digitale, stando a quanto riportato sulla bio del suo profilo Instagram. La coppia ha sempre cercato di conservare un basso profilo in pubblico; l’attore raramente ha parlato della sua sfera privata in occasioni di interviste, mentre sui social spesso condivide commoventi ritratti di famiglia al fianco della fidanzata e del piccolo di casa.

Erasmo Genzini e la fidanzata Federica Esposito: nel 2022 la nascita del figlio Espedito

Erasmo Genzini e la fidanzata Federica Esposito sono fidanzati da oltre 10 anni; dopo un’iniziale conoscenza, sono diventati una coppia a tutti gli effetti e hanno costruito insieme le basi per il proprio futuro. Nel 2021, infatti, sono andati a vivere insieme e tra i loro piani futuri c’è anche il matrimonio: la proposta è infatti arrivata ma, al momento, la coppia non dovrebbe ancora essersi sposata.

Ad aver stravolto le loro vite è la nascita del figlio Espedito avvenuta nel dicembre 2022. Pochi mesi prima, la coppia aveva celebrato l’imminente lieto evento con un gender reveal in cui era stato svelato il sesso del nascituro, il cui nome era stato annunciato poco dopo attraverso i social: “Momenti di intensa felicità che non dimenticheremo mai…l’amore ,gli abbracci, l’affetto che ci circonda da sempre. Sono grata per tutto questo. Aspettiamo solo te… Espedito“.