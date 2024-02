Chi è Filip Simaz/ “Ciao Darwin? E’ tutto vero, Paolo Bonolis e Luca Laurenti finiscono per improvvisare”

Filip Simaz è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Ciao Darwin. Il ballerino si è fatto notare durante la passata edizione dello show antropologico di successo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 vincendo anche il premio Donatello di Ciao Darwin 8 e per il miglior look. ““Nella vita non dobbiamo avere il 20%, io voglio tutto ciò che è possibile” – ha commentato una volta ricevuto i premi. Ma chi è Filip Simaz? Classe 1994, Filip è nato il 28 maggio a Sofia, ma è stato adottato a 4 anni da una famiglia italiana. Sin da bambino si appassiona al mondo della danza ed inizia a studiare vari stili fino al trasferimento a New York dove scopre la grande passione per le danze urbane. Dopo alcuni anni di gavetta ed esperienza, Filip diventa insegnante di Voguing e Waaking in provincia di Bergamo, Brescia, Genova e Milano.

Di professione ballerino professionista ha collaborato nei video di: Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano e Dj from Mars; coreografo per Daniel Adomako, Jo Squillo e Ivana Spagna.

Filip Simaz: “danzare mi fa sentire libero. Io vivo con e per la danza”

Il ballerino Filip Simaz grazie alla partecipazione a Ciao Darwin ha raggiunto la popolarità televisiva e sui social. Intervistato da Vanity Class ha dichiarato: ” ritengo che, in un modo o nell’altro, chiunque debba trovare la forza di raccontarsi. Mostrarsi in tutta la propria essenza è fondamentale per quel che mi riguarda. E la danza, in questo, può essere di grande aiuto, o perlomeno lo è per me. Ti confesso che in molti, guardando i miei balletti, hanno scoperto un mio lato che attraverso le parole non ero mai riuscito a far uscire fuori”. Parlando poi della sua grande passione, la danza, ha precisato: “danzare mi fa sentire libero. Io vivo con e per la danza. La visione austera che riesce a trasmettermi mi fa comprendere quanto in realtà la vita possa essere dura. A differenza di quel che si pensa, le favole non esistono. Certo, può sembrare un immaginario un po’ lugubre, però posso assicurare che la disciplina aiuta a migliorare. Ma soprattutto, ti permette di mostrarti per come sei realmente, senza filtri né misure”

Impossibile non parlare della sua partecipazione a Ciao Darwin: “è tutto vero lì, a Paolo Bonolis non piacciono le cose costruite. Anche Luca Laurenti è così. Durante le prove, ho visto i loro sketch e alla fine finiscono sempre per improvvisare. Gli autori si affannano per preparare le scene e poi arrivano loro e le cambiano. Sono mitici, si lasciano trasportare dal momento. Sarà proprio per la loro genuinità che mi piacciono. Il loro comportamento, poi, si sposa alla perfezione con lo spirito del programma. Il loro mood è il divertimento, sebbene lavorino sodo per riuscire ad entusiasmare il pubblico!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA