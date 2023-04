Chi è Francesca Versace, compagna di Christopher Leoni all’Isola dei Famosi/ I figli

Christopher Leoni, dalle fiction più apprezzate a naufrago all’Isola dei Famosi 2023

L’isola dei Famosi 2023 ha avuto un esordio scoppiettante; buona parte degli estimatori della trasmissione hanno apprezzato quasi nella totalità lo spettacolo della prima serata con al netto il cast prescelto per la nuova edizione. Tra i nuovi naufraghi che hanno già attirato l’attenzione e la curiosità degli utenti spicca Christopher Leoni. Il modello brasiliano non è un volto nuovo per i telespettatori italiani; il giovane ha avuto modo di mettersi in mostra in passato tra fiction e programmi televisivi.

Tra gli impegni italiani più noti di Christopher Leoni molti ricorderanno le sue gesta ne L’onore e il rispetto, tra le fiction più seguite delle reti Mediaset. Altrettanto nota è la sua interpretazione in Pupetta – Il coraggio e la passione, così come l’esperienza a Ballando con le stelle nel 2017. Molti però si sono chiesti anche se il cuore del modello brasiliano fosse già occupato; ebbene, è stato il settimanale Novella 2000 – come riporta il blog Isa e Chia – a rispondere all’interrogativo svelando come al suo fianco ci sia da diversi anni una vera e propria figlia d’arte: Francesca Versace.

Christopher Leoni e Francesca Versace: il primo incontro ai Caraibi nel 2013

Già il cognome della compagna di Christopher Leoni – nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi – lascia intendere le origini “note” della giovane. Francesca Versace è infatti figlia di Santo, fratello del celebre Gianni Versace. Novella 2000 riporta come anche lei sia attiva nell’ambito della moda, in linea con l’attività di famiglia; i suoi impegni spaziano da Londra a Milano, passando addirittura per Tokyo. Nel merito della relazione con Christopher Leoni, pare invece che i due non siano ancora sposati nonstante la relazione sia iniziata circa 10 anni fa, nel 2013.

Stando a quanto riportato da Novella 2000 – citato dal blog Isa e Chia – il primo incontro tra Christopher Leoni e Francesca Versace sarebbe avvenuto a Saint Barth, una delle splendide spiagge dei Caraibi. Pur non avendo ancora suggellato la relazione con il sacro vincolo del matrimonio, insieme hanno comunque gettato basi solide per una famiglia ampia e felice. Christopher Leoni e Francesca Versace hanno infatti già avuto due bambini: Ayla Leonor e Santo. Nel corso dell’esperienza all’Isola dei Famosi del modello e attore brasiliano, chissà che non possa arrivare qualche intervento o commento proprio dalla sua compagnia.











