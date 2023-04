Gabriele Cirilli: “Vorrei una sera con Federica Panicucci”/ Replica “Siamo impegnati”

A Mattino Cinque News l’ultima parte della puntata è stata dedicata a Back To School, il talent show di casa Italia Uno che tornerà domani per la terza puntata, subito dopo NCIS. Federica Panicucci, aprendo l’argomento, ha spiegato: “Domani sera torna il terzo appuntamento con Back to school e io sono molto contenta di ospitare.. guardate che faccia da schiaffi, Gabriele Cirilli, quanto ci siamo divertiti?”, e lui ha replicato: “Troppo, tanto, io sono stato benissimo e tu sei stata strepitosa, mi hai fatto tornare a scuola, mi hai fatto provare delle sensazioni incredibili”. A quel punto Federica Panicucci ha lanciato la clip dedicata proprio a Gabriele Cirilli all’interno della scuola di Back to School, dicendo: “Vediamo se sei ancora contento”.

Gabriele Cirilli: "Fare il giurato in tv? Magari!"/ "Paolantoni mi lascia perizoma…"

Nel filmato trasmesso si vede Gabrielle Cirilli che parla con uno dei suoi maestrini di fidanzate e mogli e Federica Panicucci ha commentato: “E’ così perchè non soltanto lezioni di studio Gabriele, ma anche momenti di interazione con questi meravigliosi bambini”.

GABRIELE CIRILLI A BACK TO SCHOOL: “SONO STATO PROMOSSO? DOMANI LO VEDREMO…”

Quindi si è rivolta al suo ospite, dicendo: “Come è stato tornare sui banchi di scuola, a parte che sei un biscolo e poi domani sera lo vedremo, ma a parte questo”. Cirilli ha confermato: “Poi domani capirete cosa è successo, è stato bellissimo perchè chi è che non ha mai sognato Federica di tornare a scuola, di dover riaffrontare l’esame, e come un sogno ricorrente di tutti quanti e tu hai realizzato questo mio sogno”, ma la conduttrice di Back To School ha ironizzato, ridendo: “Direi forse più un incubo”.

Gabriele Cirilli, Natale e Quale Show/ Duetto a sorpresa con Francesco Paolantoni?

Poi Gabriele Cirilli ha aggiunto: “Un giorno avvererai un altro mio sogno, quello di passare una bella serata con la Panicucci”, al che la presentatrice ha replicato: “Scusami tu sei sposato io son ben fidanzata quindi non si può, ma intanto sicuramente il nostro appuntamento è per domandi sera Gabriele in prima serata su Rai Uno con il ritorno di Back to School”, “Una trasmissione fantastica” ha commentato Cirilli, e la Panicucci ha chiosato: “Chissà se sarai promosso ma lo scopriremo solo domani sera, ciao Gabriele grazie”.

LEGGI ANCHE:

GABRIELE CIRILLI/ Depressione e la moglie Maria De Luca: "Forse non la merito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA