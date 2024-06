Chi è Franco Franchi, com’è morto l’attore del duo ‘Franco e Ciccio’/ La moglie Irene Gallina

Tra i giovani che cercano oggi di farsi largo nel mondo del cinema e della comicità, c’è sicuramente chi guarda a Franco Franchi come faro; come modello esemplare da seguire. La sua carriera è indubbiamente legata a quella di Francesco Ingrassia – per il duo Franco & Ciccio – ma anche nelle diverse circostanze professionali vissute da solista ha sempre messo in evidenza una maestria quasi innata nel rappresentare maschere e fattezze tipiche dell’umorismo.

Sono trascorsi oltre trent’anni dalla morte di Franco Franchi, sopraffatto dalla malattia a soli 64 anni. I problemi di salute dell’attore iniziarono nel luglio del ‘92 quando, mentre si trovava sul set de “Avanspettacolo” che sarebbe andato in onda su Rai 3, venne colto da un attacco cardiaco. Già da tempo era alle prese con la cirrosi epatica e nel dicembre dello stesso anno, dopo alcuni giorni di ricovero, passò a miglior vita.

Franco Franchi, il successo sempre ‘secondo’ alla famiglia: l’amore per i figli e la moglie Irene Gallina

Franco Franchi da dedicato buona parte della sua vita alla passione per il teatro, per il cinema, senza mai dimenticare l’elemento esistenziale forse più rilevante: la famiglia. Per un’intera vita è stato legato a sua moglie Irene Gallina con la quale ha dato alla luce i figli Maria Letizia e Massimo Benenato. Quest’ultimo, in un’intervista del passato ad Oggi è un altro giorno, ebbe modo di raccontare la genesi dell’amore tra Franco Franchi e sua moglie Irene Gallina, per l’appunto suoi genitori.

“Si conobbero quando lei aveva 13 anni, frequentavano lo stesso panificio… Lui un giorno decise di fare il primo passo: ‘Io e te ci dobbiamo sposare!’. Mia madre lo guardò e disse: ‘Tu sei pazzo!’, invece poi piano piano è riuscito nel suo intento”. Questa la genesi dell’amore tra Franco Franchi e sua moglie Irene Gallina, raccontata con tenera commozione dal figlio Massimo Benenato. Sempre ad Oggi è un altro giorno ci tenne anche a sottolineare l’amore viscerale per la famiglia di Franco Franchi, testimoniato dalla costante vicinanza a sua moglie e ai figli anche dopo il grande successo tra gli anni settanta e ottanta: “Papà teneva molto alla famiglia; appena ha avuto la possibilità ha messo tutti a posto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA