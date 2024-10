Massimo Benenato, il figlio di Franco Franchi a La Volta Buona: “C’era grande sincerità tra noi…”

Il salotto de La Volta Buona ha accolto un figlio d’arte, Massimo Benenato; per chi non lo sapesse, si tratta del figlio del grande e compianto Franco Franchi, all’anagrafe Francesco Benenato. “Papà da giovanissimo ha smesso di andare a scuola per lavorare; è stato un esempio eccezionale come padre. La sua disponibilità era incredibile, nei miei confronti era come un amico, bastava uno sguardo anche quando facevo qualcosa di sbagliato”. Inizia così il figlio di Franco Franchi, celebrando dunque il papà nelle sue fattezze umane prima ancora che artistiche. “C’era grande sincerità tra di noi; sapeva essere simpatico ma anche serio quando era necessario”.

Massimo Benenato, figlio Franco Franchi/ “Dopo la sua morte ho visto papà che mi guardava...”

Caterina Balivo ha poi incalzato Massimo Benenato – figlio di Franco Franchi – a proposito della rottura con Ciccio Ingrassia dopo anni di sodalizio. “Ciccio voleva passare a fare film più seri e impegnati dopo le cose fatte insieme. Papà invece è nato comico ma soprattutto amante del lavoro, qualsiasi cosa lui era disposto a prenderla in considerazione. Alla fine poi è giusto che si siano riconciliati grazie a Pippo Baudo e Mike Bongiorno che li hanno fatti riappacificare”.

Franco Franchi, com'è morto e perchè ha litigato con Ciccio Ingrassia?/ Le accuse di mafia e la malattia...

Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi: “L’ultima volta che ho sentito la presenza di papà…”

Massimo Benenato – figlio di Franco Franchi – sempre a La Volta Buona si è lasciato andare ad un racconto molto toccante e al contempo intenso dal punto di vista spirituale. “Papà è stato molto importante in vita ma anche dopo che se n’è andato; ha fatto di tutto per farci sapere che fosse ancora tra noi. Manifestazioni particolari come la televisione che si accendeva con lui in primo piano; oppure sentire improvvisamente il suo profumo in casa. Pensavamo si fosse rotta la bottiglia, invece era ancora lì chiusa”. Il figlio di Franco Franchi ha poi spiegato: “L’ho sognato tantissime volte, mi ha parlato… Una volta mi ha fatto una vera e propria ramanzina perchè sapeva che stavo male per lui e ovviamente non voleva”

Chi è Irene Gallina, moglie di Franco Franchi/ Il figlio Massimo: "Era povera, ma si fidò di papà quando..."

Massimo Benenato, sempre a proposito della presenza del papà Franco Franchi, ha raccontato: “…Poi ad un certo punto in sogno mi ha detto che ha riconosciuto una persona a cui dovevo dare tutto il mio affetto. Così poi ho conosciuto mia moglie, lui mi ha detto che sarebbe venuto per l’ultima volta al mio matrimonio; sentii una carezza alla testa e poi non l’ho più visto”. Lo scrittore ha anche spiegato: “Però ancora oggi sento una presenza e ho deciso che fosse il mio angelo custode, e l’ho chiamato Davide; una volta però in sogno mi ha detto che si chiama Manuel…”.