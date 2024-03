Chi è Gabriella Ferri e com’è morta?/ L’ipotesi di suicidio smentita dai parenti e le varie prove…

Il grande successo di Gabriella Ferri

Domenica 17 marzo, Mara Venier dedicherà ampio spazio al ricordo di Gabriella Ferri. Sono passati 20 anni dalla sua morte, avvenuta il 3 aprile e per omaggiarla, in studio saranno presenti il figlio Seva e la cantante Syria, che recentemente, in suo onore, hanno recitato a teatro in uno spettacolo, dal titolo “Perchè non canti più“, diretto da Pino Strabioli, anche lui ospite in studio.

Gabriella Ferri è stata una grande cantautrice di musica leggera e popolare romana, la sua passione per la musica era nata in tenera età, quando il padre, commerciante ambulante di dolci, ascoltava canzoni romane. La sua passione per la musica è rimasta per anni solo un hobby, la cantautrice inizialmente lavorava come operaia e commessa e sognava di diventare un’indossatrice, ha iniziato a cantare in pubblico tcon una collega: Luisa De Santis, creando il duo musicale “Luisa e Gabriella” ma per le due era solo un divertimento, destinato a non durare molto. La vera svolta arriva quando Gabriella decide di avviare una carriera da solista, consapevole anche grazie al parere delle persone a lei care, di avere una grande voce e diventa la cantante ufficiale del Bagaglino di Roma. Dopo l’esordio, la cantante comincia a creare veri capolavori musicali tra cui l’indimenticabile brano “Dove sta Zazà” e nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il premio Tenco.

Com’è morta Gabriella Ferri?

Gabriella Ferri, oltre ai numerosi successi, ha amato molto due uomini: Giancarlo Riccio (primo marito) e Seva Borzak , secondo marito e grande amore da cui è nato l’unico figlio della cantante: Seva Junior. La vita dell’artista però è sempre stata molto travagliata, Gabriella infatti soffriva di depressione e a causa di questo, per un lungo periodo si isolò prendendosi una pausa dal mondo dello spettacolo.

Furono proprio le sue condizioni cliniche a far emergere una bufera mediatica sulle reali cause della sua morte, avvenuta il 3 aprile del 2004, quando la cantante aveva solo 61 anni, a causa di una caduta dalla finestra della sua abitazione a Corchiano. La stampa, dopo l’avvenimento, ha ricollegato tutto a un ipotetico gesto estremo della cantante, il suicidio però è stato escluso dai suoi parenti, che hanno invece parlato di un incidente causato da un malore improvviso. I parenti della cantante, a proposito del suo malore, hanno argomentato sostenendo che la causa potessero essere i vari antidepressivi da lei assunti per anni e che un’ulteriore prova contro l’ipotesi di suicidio, potesse essere la mancanza di un biglietto d’addio. Nonostante le parole dei parenti di Gabriella Ferri, molti sono ancora conviti che si sia trattato di suicidio, basandosi anche sul fatto che l’artista aveva già tentato di compiere quel gesto estremo in precedenza.

