Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In/ ‘Indizio’ di un ritorno in Rai?

Barbara D’Urso ospite di Mara Venier a Domenica In: nuove rivelazioni in arrivo?

Tra volti nuovi che si affacciano al mondo della tv, cambi di programmazione e nuovi format, c’è un nome su tutti che molti non vedono l’ora di veder tornare al timone sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, ‘orfana’ da mesi del suo programma cult, “Pomeriggio Cinque”, oltre che libera dal contratto Mediaset dallo scorso mese di dicembre.

Nel corso delle ultime settimane i rumor non sono mancati; risulta però difficile ipotizzare quale lido sceglierà Barbara D’Urso per rimettersi in gioco dal punto di vista televisivo. Una piccola traccia o indizio è emersa nelle ultime ore: come riporta TvBlog, la conduttrice figura tra i prossimi ospiti di Mara Venier a Domenica In. Una ghiotta occasione per rivelare nuovi retroscena e magari lasciarsi andare a qualche rivelazione rispetto ai prossimi impegni televisivi.

Barbara D’Urso, il possibile futuro della conduttrice dopo l’addio a Mediaset

La presenza di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Domenica In non alimenta la curiosità degli appassionati unicamente per quelli che saranno i contenuti della chiacchierata con Mara Venier. La scelta di ritornare in tv – seppur da ospite – dopo mesi di lontananza scegliendo proprio la Rai, potrebbe anche essere un piccolo segnale rispetto alle sue preferenze in ottica professionale.

Chiaramente, la scelta di tornare in tv passando per il salotto di Mara Venier a Domenica In potrebbe anche non celare alcun riferimento ai suoi piani professionali. Barbara D’Urso ha vissuto per anni il dualismo televisivo con la collega, entrambe pioniere di programmi di approfondimento e dedicati ai volti del mondo dello spettacolo. Di certo sarà un confronto meritevole di attenzione sia per i temi che potrebbero essere trattati sia per il fatto di vedere l’una di fronte all’altra due regine della televisione italiana.

