Gemma Galgani, la conoscenza con Fabio continua a Uomini e Donne

Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne sin dalla prima puntata della prima stagione, Gemma Galgani, nella stagione attualmente in onda, ha già conosciuto diversi cavalieri, ultimo Fabio Cannone, un cavaliere che ha vissuto per anni in Canada e che, dopo aver trascorso 40 anni accanto alla moglie, è pronto a lasciarsi andare con un’altra donna. La conoscenza con Fabio sta regalando grandi gioie a Gemma che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha detto: “Mi ha sconvolto, ha capovolto la mia vita. Il nostro è stato un incontro inaspettato che mi ha riempito di gioia e allegria”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Non parlando bene l’inglese, tra Gemma e Fabio c’è ancora qualche problema di comunicazione, ma tutto sta proseguendo nel migliore dei modi anche se, per il momento, non è ancora arrivato il bacio. “Sto ancora aspettando il bacio vero, passionale. Lui mi ha detto: ‘Bacio sulla bocca quando cuore batte’. Il mio batte già abbastanza”, ha detto ancora alla Toffanin.

Gemma Galgani piange per Fabio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2024, Gemma Galgani e Fabio tornano al centro dello studio per confrontarsi nuovamente. Maria De Filippi manda in onda un nuovo filmato in cui il cavaliere e la dama trascorrono del tempo insieme in un maneggio. Gemma lo stuzzica parlando del bacio che non è ancora arrivato nonostante la Galgani lo desideri fortemente.

In studio, il cavaliere non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Gemma che, secondo il suo punto di vista, starebbe insistendo molto non dandogli il tempo di metabolizzare la situazione. Per Fabio, infatti, è difficile relazionarsi con un’altra donna dopo aver trascorso 40 anni con la moglie. Le parole di Fabio fanno emozionare Gemma ma Tina Cipollari la attacca ironicamente dicendole che mette troppa ansia a Fabio.

