Chi é Gianmarco Petrelli Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Boccia Todaro

Mentre avanza la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli si aggiudica un importante traguardo, con l’invito alla finale di Tu si que vales datata 19 novembre 2022. Il ballerino modern e allievo protetto di Alessandra Celentano ad Amici 2022 di Maria De Filippi, in occasione della puntata domenicale del 13 novembre 2022, si aggiudicava la prima posizione della classifica ballo, al termine della rinnovata gara aperta tra i ballerini ad Amici 2022. Una pole position che gli conferisce la chance di eseguire una performance alla finale di Tu si que vales, la cui messa in onda é prevista per la prima serata TV di Canale 5 in data odierna. Questo contro ogni critica dei detrattori del ballerino. Tra i più critici sul conto del ballerino, si ricorda Raimondo Todaro, insegnante di ballo avverso al team di Alessandra Celentano, ad Amici 2022. Nel corso del daytime del talent, Todaro ha assegnato una coreografia di Alessandra Celentano a Gianmarco, come coreografia da esibire alla puntata domenicale del talent datata 20 novembre.

Un compito che sia Alessandra che Gianmarco hanno categoricamente bocciato. L’insegnante rivendica i diritti d’autore della coreografia, tacciando Todaro di voler mettere in discussione il suo allievo servendosi di una coreografia che in origine nasce come materiale di studio e non per un’esibizione, data la difficoltà che essa prevede per il giovane. E a fare eco alla maestra é anche il pupillo.

Amici 2022 boccia Raimondo Todaro, a beneficio di Gianmarco Pretelli

Al pensiero espresso dalla maestra e il pupillo si aggiungono inoltre anche le contestazioni degli altri insegnanti di canto e ballo della commissione interna di Amici, che a unanimità quindi boccia e annulla di fatto il compito assegnato a Gianmarco Pretelli. Gianmarco, quindi, non é più vincolato all’assegnazione del maestro avverso e la sua contestazione avanzata con Alessandra Celentano trova quindi accoglimento, ai danni di Raimondo Todaro. Nel frattempo, i telespettatori di Canale 5 non vedono l’ora di vedere il ballerino modern all’opera, nell’ospitata TV prevista a Tu si que vales.

