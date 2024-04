Chi è Gina Gardini, moglie di Filippo Nigro/ I figli e la carriera di produttrice cinematografica

Il cinema unisce interpreti e spettatori; lo schermo a fare da collante tra le emozioni veicolate e quelle recepite da chi siede dall’altro lato della tv o del grande schermo. Ma spesso, il set è anche covo d’amore seppur in maniera indiretta. Filippo Nigro e sua moglie Gina Gardini sono forse un esempio di tale assunto: lui attore di grande successo, lei produttrice cinematografica di altrettanta caratura. A prescindere da se sia stato il cinema a legarli, il loro rapporto è comunque viscerale oltre che longevo.

Filippo Nigro e Gina Gardini hanno costruito insieme una famiglia felice, alimentando l’amore reciproco a ridosso del tempo con la nascita di ben 3 figli: Alessandro, Olivia e Claudia. La loro unione risale al 2001 e da allora non hanno mai vissuto battute d’arresto o incertezze, arrivando al grande passo del matrimonio arriva poco dopo il fatidico primo incontro a dimostrazione di quanto per loro fosse prioritario dare un vincolo simbolico a quel legame già forte.

Gina Gardini, la sua firma sulle serie tv di successo: da ‘Gomorra’ a ‘Suburra’

In riferimento alla quotidianità di Filippo Nigro e sua moglie Gina Gardini non abbiamo molte informazioni: entrambi hanno sempre ostentato una grande attenzione alla privacy, espressione della voglia di tutelare la loro sfera intima al fine di non lasciarla intaccare dalle ingerenze mediatiche e dalla frenesia delle curiosità di gossip.

Molto di più sappiamo sulla vita professionale di Gina Gardini – moglie di Filippo Nigro – in virtù del suo impegno come produttrice cinematografica. Sua è a firma per alcune delle serie che negli ultimi anni hanno incollato allo schermo milioni di appassionati: da “Suburra” a “Gomorra”, passando per “Romanzo Criminale” ed “Educazione Siberiana”. Una carriera decisamente importante, al pari di quella di suo marito Filippo Nigro che invece vive il set da un punto di vista differente.

