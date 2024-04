Chi è Giorgio Adamo: cantante, attore e scrittore/ Il successo con i musical e la fidanzata Rossana Vassallo

Essere personalità istrioniche dal punto di vista artistico è senza dubbio un valore aggiunto. Lo sa bene Giorgio Adamo che lungo il corso della sua carriera, dagli albori al successo di oggi, ha sperimentato e approfondito diversi ambiti spiccando sempre per duttilità e talento. Classe 1985 e originario di Salerno, professionalmente può essere definito cantante, attore ma anche scrittore.

Partendo dai primi passi di Giorgio Adamo nel mondo artistico, corrispondono alla passione per la musica; da giovanissimo si è infatti fatto notare come frontman di una rockband. La sua evoluzione è però stata precoce e in poco tempo il baricentro della sua attività si è spostato proprio nei teatri. Il musical può essere considerato il suo cavallo di battaglia; ambito dove ormai da diversi anni si mette in evidenza per talento musicale e capacità attoriali.

Giorgio Adamo, tra spettacolo e quotidianità con la fidanzata Rossana Vassallo

Il primo ruolo di spicco è sicuramente quello riferito allo spettacolo Jesus Christ Superstar del 2018 – musical condiviso con la fidanzata Rossana Vassallo – dove Giorgio Adamo interpreta sia Judas che Simon Zealpotes. Più di recente, precisamente dal 2023, è invece nei panni di Dracula nello spettacolo “Vlad Dracula”, opera scritta e diretta da Ario Avecone. Nel suo palmares può inoltre vantare innumerevoli collaborazioni di spicco: da Massimo Ranieri a Gloria Gaynor, passando per Alexia e Michael Nouri. In particolare, nel 2021 ha avuto l’onore di affiancare Anastacia nel musical “Queen We Will Rock You”, nel ruolo di Galileo.

Per quanto riguarda la vita privata di Giorgio Adamo sappiamo che da diverso tempo è legato a Rossana Vassallo. Sulla loro liaison sono purtroppo carenti le informazioni reperibili, sappiamo però che la fidanzata dell’attore e cantante è anche lei attiva nel mondo dello spettacolo essendo una nota e talentuosa ballerina professionista. Proprio la passione comune per l’arte potrebbe aver propiziato il loro incontro; non a caso, insieme hanno condiviso il palco per lo spettacolo “Jesus Christ Superstar”.











