Chi è Giovanna Ralli?/ La diva del cinema, ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022

Giovanna Ralli ospite a Ballando con le Stelle 2022

Giovanna Ralli ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022. L’attrice si mette in gioco sulla pista del dance show di Raiuno durante la nuova puntata in onda sabato 12 novembre 2022. Un bel colpaccio per Milly Carlucci che è riuscita ad avere come ospite una delle attrici italiane fra le più acclamate e più prestigiose del nostro panorama cinematografico. Una carriera unica e straordinaria quella della Ralli che può vantare un curriculum di collaborazioni davvero prestigiose: da Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Al suo fianco hanno recitato attori del calibro di Vittorio Gassman, Aldo Fabrizi, Totò, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni fino a Renato Pozzetto.

Vincitrice di Due David di Donatello e due Nastri d’argento, la Ralli è pronta a vestire i panni di ballerina per una notte calandosi in un ruolo importantissimo visto che grazie al suo punteggio finale, datole dalla giuria, Alberto Matano e Rossella Erra potranno assegnare il “tesoretto” a due delle coppie ancora in gara.

Giovanna Ralli e il ritorno al cinema grazie a Jasmine Trinca

Dopo anni di silenzio, Giovanna Ralli è tornata anche al cinema. L’attrice, infatti, ha accettato l’invito di Jasmine Trinca che l’ha scelta per il film “Marcel”.

Intervistata da Io Donna ha rivelato cosa l’ha spinta ad accettare questo ruolo: “dalla scomparsa di mio marito, nove anni fa, non avevo voluto lavorare, benché mi avessero offerto varie parti. Letto questo copione, invece, ho detto subito sì: la sceneggiatura è straordinaria. E Jasmine è una donna meravigliosa, dolcissima, bravissima sul set. E so di cosa parlo: ho avuto la fortuna di essere scelta da registi importanti – oltre a Scola, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luigi Zampa, Carlo Lizzani… A proposito, è il centenario della nascita sia di Lizzani sia di Ugo Tognazzi: assieme avevamo girato La vita agra. Ed è il centenario di Testaccio, il quartiere di Roma dove sono nata: vorrei salutare i “testaccini””.

