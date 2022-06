Giovanna Ralli/ “Alberto Sordi? Amico carissimo, Ettore Boschi il mio amore stupendo”

Giovanna Ralli, la sua intervista ne Il meglio di Domenica In

L’intervista a Giovanna Ralli a Domenica In è stata rivissuta oggi 12 giugno nel corso della puntata dedicata a “Il meglio” dell’edizione che si è appena conclusa. Una carriera straordinaria lunga ben 70 anni che le ha permesso di vincere il David di Donatello e che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della sua vita. “Sono ritornata indietro negli anni, da quando ho iniziato. Avevo 13 anni, ricordo Cinecittà. Facevo la comparsa con Sophia Loren”, ha svelato. “Mi ha tanto emozionato Mattarella, grazie per il suo secondo mandato”.

Con Alberto Sordi, Giovanna Ralli ha avuto un rapporto molto particolare nonostante abbiano fatto solo due film insieme; “Eravamo amici carissimi, non mi ha mai corteggiato! Ad unirli nella vita? “Roma”, ha commentato. Negli ultimi tempi però non si videro più tanto “perché non stava bene”, ha detto. “E’ stato un uomo generosissimo”, ha aggiunto.

Giovanna Ralli e l’amore per Ettore Boschi

Quindi spazio al grande amore di Giovanna Ralli, Ettore Boschi: “Ettore? E’ stato un amore stupendo, sono stati 38 anni di matrimonio. E’ stato un uomo speciale, era un grande avvocato ma non chiedevo mai nulla a lui. Ci siamo conosciuti e dopo tre mesi eravamo sposati”. “Ci siamo innamorati pazzamente e sono stati 38 anni bellissimi, mi manca da morire”, ha aggiunto.

“Ho vissuto un amore bellissimo: io con Ettore ci parlo, sono credente perchè non può finire così la vita. Parlo con lui, qualche volta ci litigo pure, è sempre vicino a me, sempre…”, ha proseguito. Tra i suoi grandi amici non poteva mancare il messaggio di Puoi Avati.

