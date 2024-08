Chi è Giovanni De Gennaro, atleta in gara per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Giovanni De Gennaro è un nome che risuona con forza nel panorama sportivo italiano, soprattutto tra gli appassionati di canoa slalom. Nato a Brescia il 21 luglio 1992, questa stella dello sport italiano ha scoperto la passione per la canoa seguendo le orme del fratello maggiore. Dopo aver provato diverse discipline sportive, come il basket e il karate, ha trovato proprio nella canoa slalom la sua vera vocazione, iniziando così ad allenarsi ogni giorno.

La carriera di Giovanni De Gennaro è stata caratterizzata da una costante crescita che, come lui stesso ha sottolineato in alcune interviste, è frutto di un costante impegno e di una tenacia molto più forte del sacrificio. Dopo aver mosso i primi passi nel Canoa Club Brescia, è entrato a far parte dei Carabinieri, dove ha potuto allenarsi con i migliori tecnici italiani.

Giovanni De Gennaro, tra sogni, vita privata e fidanzata

I suoi successi non si sono fatti attendere: ha conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali, dimostrando di essere uno dei canoisti più forti della sua generazione. La qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata la consacrazione di una carriera già ricca di soddisfazioni, un vero e proprio sogno che per lui è diventato realtà.

Nonostante la sua intensa attività sportiva, Giovanni De Gennaro riesce a ritagliarsi dei momenti di relax e a coltivare le sue passioni al di fuori della canoa. È un grande appassionato di natura e ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta. Più difficile è però dare qualche dettaglio sulla vita privata dell’atleta e, in particolare, su quella sentimentale. Non sappiamo, al momento, se abbia una fidanzata oppure no. Anche il suo profilo Instagram è improntato sullo sport e sulla sua carriera.

