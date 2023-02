Giuliana Gagliardi, chi è la defunta moglie di Peppino di Capri?/ “Non sei preparato”

Chi è Giuliana Gagliardi?

Giuliana Gagliardi è la defunta moglie del grande cantautore napoletano Peppino di Capri. Giuliana, nata nel 1951 a Capri, era una donna lontana dal mondo dello spettacolo e sognava di diventare una biologa. Conobbe Peppino di Capri grazie a suo zio Mimmo che un giorno le raccontò di questo grande cantante di Napoli che stava avendo un grande successo anche all’estero. Quando Giuliana e Peppino si incontrarono fu un vero e proprio colpo di fulmine ma all’epoca lui era già sposato.

All’età di 20 anni il cantautore napoletano aveva sposato la modella Roberta Stoppa, una storia che aveva definito “un amore da show” e che fu ben diverso dal grande amore provato per Giuliana Gagliardi. Durante un’intervista al Corriere della Sera Peppino di Capri ha raccontato: “Giuliana, di buona famiglia, biologa. Il padre di me diceva: ‘nun se po’ guarda’”. Perché ero cantante e non c’era il divorzio. Successe pure che ebbi una rentrée di una notte con Roberta e nacque il mio primo figlio. Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì”. Una storia difficile ma piena d’amore quella tra Giuliana e Peppino, che però ebbe un finale tragico perché nel 2019 a soli 68 anni lei morì.

La morte di Giuliana Gagliardi e le dichiarazioni di Peppino di Capri

La morte di Giuliana Gagliardi fu un duro colpo per Peppino di Capri. Il cantautore dopo la morte del suo grande amore aveva raccontato di aver assistito da lontano al suo funerale: “Ho visto il funerale dalla curva che porta a casa. Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva. Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato”.

La causa della morte di Giuliana fu una terribile malattia, il cantautore in merito ha raccontato: “Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: ‘A Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo’. Ti dicono ‘E’ operabile’ e poi non è più operabile. Poi: ‘Non c’è niente da fare’. Ma a Roma dicono: ‘Non è vero’. Ed è un’altra trafila, un altro barlume. Invece, “No, portatela a casa”. Passano due mesi, tre. E solo quando non c’è più, senti la mancanza profonda. Il punto di riferimento era lei. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo…Ora, a chi lo fai sentire?”. Per Peppino di Capri la musica è vita ed è proprio li che porterà Giuliana, nelle sue canzoni e nel suo cuore.

