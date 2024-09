In tv si è sempre messa in evidenza per ilarità, sorriso smagliante ed energia positiva; fattori che con buone probabilità Elisabetta Gregoraci mette in gioco anche nel privato e che possono aver fatto breccia nel cuore del suo attuale fidanzato, Giulio Fratini. Una liaison inizialmente custodita con discrezione, forse proprio per evitare l’ondata di gossip e il rincorrersi di retroscena tipici del mondo della cronaca rosa. Oggi non si nascondono più e lo dimostrano gli scatti sui social e le, seppur sporadiche, dichiarazioni e interviste.

Ma chi è Giulio Fratini, fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Parliamo di un giovane imprenditore che nel 2020, per meriti professionali, è stato incluso nella classifica degli under 30 di maggior successo stilata da Forbes. Un pregio non da poco per il classe 1992 e che non è nuovo a liaison che chiamano in causa volti noti del mondo dello spettacolo. In passato – come racconta Libero – il suo nome è stato infatti accostato ad alcuni flirt come nel caso di Roberta Morise e Raffaella Fico.

Dodici anni di differenza ma che non sembrano essere un limite per Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini. “Sono tranquilla, io vivo a Monte Carlo e lui a Firenze ma troviamo il modo di vederci” – raccontava la conduttrice intervistata dal settimanale Chi – “Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell’equilibrio; rispetta la mia vita, i miei spazi e la mia famiglia e questo è per me un valore imprescindibile”.

Parole al miele quelle di Elisabetta Gregoraci per il fidanzato Giulio Fratini, rimarcate dagli scatti pubblicati sui social che li vedono più affiatati che mai. Dediche al miele – come nel caso del compleanno dell’imprenditore lo scorso marzo – ma anche istantanee con fini professionali. Chissà che nel prossimo futuro non decidano di suggellare ulteriormente il rapporto, magari compiendo nuovamente il grande passo del matrimonio.

