Chi è Giuseppe Ninno, Mandrake: la star di TikTok con la famiglia ‘Imbarazzi’/ “Un’occasione unica…”

Spesso si pone l’accento sui lati negativi del mondo dei social, dimenticando in realtà come tra le varie piattaforme ci siano diversi volti talentuosi che, con dedizione e creatività, si mettono in evidenza con il proprio estro. Un esempio è rappresentato da Giuseppe Ninno, alias Mandrake: una vera e propria star di TikTok che a colpi di comicità e umorismo ha conquistato un numero smisurato di follower, circa 2 milioni.

Ma chi è Giuseppe Ninno, Mandrake per il popolo del web? Su TikTok regala sorrisi rappresentando scene di vita quotidiana: mille volti gli appartengono e li regala con sapiente ironia al suo pubblico. Lo vediamo nei panni di sua madre, suo padre; con lui nei panni di sé stesso ma da bambino per dare vita a dei siparietti esilaranti e soprattutto originali.

Mandrake, la ‘nuova vita’ di Giuseppe Ninno: “TikTok è solo il punto di partenza…”

“Ovviamente TikTok è solo il punto di partenza, adesso faccio anche altro. La prima volta che ho aperto TikTok è stato nel giugno del 2021 quando ho pubblicato il primo video della famiglia Imbarazzi, la famiglia che racconto su TikTok”. Queste le parole di Giuseppe Ninno, alias Mandrake – come riporta Il Mattino – in un’intervista rilasciata per Fanpage.

La storia digitale e di successo di Mandrake – nome d’arte di Giuseppe Ninno, star di TikTok – lo ha proiettato in una realtà che lui stesso non si aspettava pensando a quel primo video postato nel 2021: “All’inizio sembrava un suicidio, ora invece sono contentissimo”, raccontava a proposito della scelta di lasciare il lavoro da impiegato. “… Non ho 20 anni, ne ho 38; non posso lasciarmi scappare un’occasione del genere. Forse un giorno mi stancherò anche io”.

