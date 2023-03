Chi è Giuseppina Palluzzi, fidanzata di Andrew Howe/ Passione comune per l’atletica

Andrew Howe, dai successi come velocista all’incontro con Giuseppina Palluzzi

Il panorama sportivo italiano non ha nulla da invidiare ad altri Paesi; nel corso degli anni, a prescindere dal palcoscenico, tanti sono stati gli atleti che si sono distinti per eccellenza così come ancora oggi. Classe 1985, Andrew Howe è senza dubbio da annoverare nell’ambito dei velocisti e lunghisti più vincenti di sempre; il campione dell’atletica leggera, all’età di 37, ha deciso di abbandonare la carriera professionista a culmine di una carriera densa di successi e soddisfazioni.

Grazie alla passione e alla dedizione per l’atletica leggera, Andrew Howe è riuscito a trovare non solo gratifiche di tipo sportivo ma anche l’amore della sua vita. Da più di 10 anni è infatti legato a Giuseppina Palluzzi, conosciuta proprio grazie al medesimo settore. Anche lei dunque appartiene al mondo dell’atletica leggera seppur con un palmarès meno noto rispetto al suo attuale fidanzato. La coppia ha sempre vissuto con estrema privacy la propria relazione, limitandosi a poche interviste e alcune condivisioni destinate ai social.

Andrew Howe e Giuseppina Palluzzi, un amore viscerale a dispetto dei rumors del passato

A differenza di Andrew Howe, sul conto della fidanzata Giuseppina Palluzzi le informazioni scarseggiano; oltre ad alcuni contributi dell’atleta che ha sempre dichiarato come sia il suo primo sostenitore, non è possibile reperire ulteriori nozioni legate alla vita privata e sportiva. L’ultima uscita pubblica della coppia risale alla cerimonia dedicata al ventennale del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma, tenutasi presso l’Auditorium Parco della Musica.

Per quel poco che trapela sul conto di Andrew Howe e la sua fidanzata Giuseppina Palluzzi, sembra chiaro come l’amore più che decennale sia destinato a durare ancora a lungo. Eppure, in passato la coppia non è stata esente da alcune speculazioni e rumors di gossip che sembravano voler mettere in discussione la stabilità della relazione. Ad oggi, ogni dubbio è stato dissipato e gli sportivi sembrano essere più legati che mai; dopo la decisione di Andrew Howe di ritirarsi dall’attività agonistica i due avranno sicuramente maggior tempo da condividere insieme rispetto al passato.

