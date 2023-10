Chi è Howard Jones di “What Is Love”/ Successo immediato in Uk ed America

Chi è Howard Jones, il cantante di What is love ospite di Arena Suzuki 2023

Howard Jones con “What Is Love” è tra gli ospiti della terza serata di Arena Suzuki 2023. Tutto pronto per la terza delle tre serate dall’Arena di Verona Arena Suzuki dai 60 ai 2000, condotto da Amadeus con protagoniste le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali! Tra i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico anche Howard Jones, pianista, tastierista e cantante britannico, icona del synthpop degli anni ottanta. Una carriera di grande successo quella del musicista che nel 1983 pubblica il singolo di successo “What is love” inserito nell’album “Human’s Lib”. Il singolo è un successo immediato: guadagna la seconda posizione della UK Singles Chart diventando il cantante con il piazzamento più alto in classifica fino ad oggi.

Non solo, il brano supera anche i confini nazionali diventando una hit anche in America dove raggiunge la posizione numero 33 della classifica Billboard Hot 100. In pochi sanno che inizialmente il brano si chiamava “Love?” o almeno era questo il nome presente sul demo tape.

Howard Jones oggi dopo il successo di What is Love

La carriera di Howard Jones è proseguita anche dopo il successo internazionale di What is Love. Intervistato da unlockingconnecticut.com, il pianista, tastierista e cantante britannico, icona del synthpop degli anni ottanta parlando degli ultimi anni di attività musicale ha rivelato: “ho fatto molte nuove canzoni. Ne sono usciti tre album, in realtà. Ho trovato molto difficile andare avanti e farlo perché motivarmi era davvero difficile. Sai, c’è tristezza ovunque e entrare in studio…”. Non solo ha aggiunto: “ho un album elettronico in uscita quest’estate – quello che pubblicheremo con questo tour, il trio acustico. E poi un album basato sul pianoforte, che sto aspettando di stampare in vinile, e sono composizioni per pianoforte su cui ho lavorato in quel periodo”.

Tra le sue ultime canzoni di successo c’è anche “Hero in Your Eyes” contenuta nel disco “Transform”. Parlando di eroi, il cantante ha confessato: “sai che pratico il buddismo e il presidente della nostra organizzazione buddista è un giapponese chiamato Mr. Daisaku Ikeda ed è il mio eroe supremo. Sono molto ispirato da quello che scrive, quindi direi lui”.

