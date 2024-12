Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi: perché si sono separati

Nella vita sentimentale di Gianni Morandi c’è stato spazio per un grande amore prima della sua attuale moglie Anna, in passato infatti l’artista originario di Monghidoro ha avuto una storia d’amore con Laura Efrikian, poi finita.

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: “Ricordo ancora il primo incontro”/ “La amo come allora”

I due si sono conosciuti negli anni ’60 sul set di un film musical, in quello che era in realtà un periodo d’oro per Gianni Morandi, divenuto popolare con la canzone In ginocchio da te, da quel momento in poi nacque una conoscenza che divenne ben presto amore, con un matrimonio poi naufragato, visto che l’artista si era fatto completamente assorbire dalla musica in quei tempi. “La sua vita era assolutamente assorbita dal lavoro” ha confidato Laura Efrikian svelando i motivi che hanno poi portato alla rottura tra i due, che hanno tentato di tenere buoni rapporti visto che c’erano anche dei figli di mezzo.

Gianni Morandi, chi è: il ‘sodalizio’ con il Festival di Sanremo/ Tour in arrivo per il 2025?

Laura Efrikian e il matrimonio finito con Gianni Morandi

Negli anni Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno mantenuto i rapporti, come svelato anche del cantante bolognese nel corso degli anni. Niente da fare per la coppia di artisti, con il cantautore che ha raccontato tra le colonne di TV Sorrisi e canzoni cosa è accaduto:

“Con Laura ci siamo separati che era il 1976, 1977. Mia moglie se ne andò di casa, decise che era meglio così, che fossero i miei figli a rimanere dov’erano cresciuti. Il distacco non fu così violento, ma forse ha influito, per esempio, il fatto di non avere più un’educazione comune da parte di entrambi i genitori”. Dall’amore tra Laura Efrikian e Gianni Morandi sono nati anche i due figli Marco e Marianna, che hanno sempre accusato la pesantezza del cognome portato, al punto da affrontare la questione in analisi. “Non potevamo mai sbagliare, eravamo i ‘figli di’ e allora senti lo sguardo degli altri contro di te, per come ti vesti o per come ti comporti”.

Selvaggia Lucarelli: “Guillermo Mariotto vive un momento di grande sofferenza”/ “Non ne posso parlare…”