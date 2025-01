Fidanzato Amelia Villano: la convivenza con l’ex

Chi è il fidanzato di Amelia Villano? Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, Amelia Villano è diventata molto popolare e, sui social, è molto seguita. I followers amano seguire le sue esibizioni televisive ma si chiedono anche se nella sua vita ci sia l’amore. Molto discreta e riservata, Amelia Villano parla pochissimo della sua vita privata anche se, in un’intervista rilasciata nel 2023 ai microfoni di Elle, ha raccontato di essersi trasferita da Caserta a Roma per inseguire il suo sogno musicale andando a convivere con il fidanzato dell’epoca.

“A 19 anni mi sono trasferita dalla Campania a Roma con il mio fidanzato di allora per inseguire il sogno di cantare. Siccome i miei genitori non erano d’accordo, mi vedevano piccola per una convivenza e temevano che perdessi di vista il lavoro e le mie passioni, mi sono data da fare per mantenermi“, ha detto Amelia.

Amelia Villano oggi è single

Molto concentrata sul lavoro, Amelia Villano dedica tantissimo tempo alla musica e a tutti i suoi impegni professionali. Anche il suo profilo Instagram è super professionale e, tra i tantissimi contenuti, non c’è una foto che faccia pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Nel 2023, sempre ai microfoni di Elle, la stessa Villano raccontava di essere single e di essere molto concentrata sul proprio lavoro e i propri obiettivi. A distanza di più di un anno, nella vita privata della Villano, pare non sia cambiato assolutamente nulla.

Bellissima, Amelia Villano sicuramente è molto corteggiata ma ad oggi non sembra molto interessata a trovare l’amore. Cambierà qualcosa nel 2025? La conduttrice e imitatrice riuscirà ad aprire il proprio cuore all’amore? Per ora, tutto resta top secret e il suo cuore appare totalmente libero.

