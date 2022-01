Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ Da Michael al compagno turco

Cristiano Malgioglio voleva sposare Marlon Brando

Cristiano Malgioglio non ha mai fatto mistero di essere gay, senza fare mai coming out ufficialmente. Intervistato da IoDonna, il paroliere ha rivelato che è stato un disco della cantante portoghese Carmen Miranda a fargli scoprire la sua sessualità quando aveva circa 15 anni: “Non potevo immaginare che stava per cambiare la mia vita. L’ho messo e quando è partito ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito prima… Ho iniziato a provare quel tipo di pulsioni. La sua voce, le sue movenze mi facevano venire sempre più voglia di essere come lei. E poi ho capito di non essere come gli altri ragazzi, ho scoperto di essere gay”. L’unica donna per cui farebbe un’eccezione è l’attrice Maria Schneider: “È la donna che avrei voluto sposare”. Nel 2015 al settimanale Chi confessò come da giovane avesse voluto sposare Marlon Brando.

Flora Canto, l'operazione nel 2019/ "Ho tolto la colecisti, l'appendice e un'ernia"

Da Michael al fidanzato turco di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma nel 2017 ammise di avere un fidanzato: “Io ho una storia da 10 anni a Dublino, la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael”, raccontò a Verissimo, suscitando qualche perplessità della presentatrice che mise in dubbio l’autenticità del nome. Nel maggio 2020, sulle pagine del settimanale Chi, Malgioglio ha dichiarato finita la sua storia con il 35enne di Dublino. L’ultimo fidanzato accreditato del paroliere è un 38enne turco, “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”. Ad aprile 2021 nel salotto di Domenica In, Malgioglio aveva parlato della sua storia d’amore: “Ho incontrato quest’uomo al Gran Bazar. Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso. Ci siamo sorrisi. Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d’altronde lo sono io”. Al momento non è noto se i due stiano ancora insieme.

LEGGI ANCHE:

Carla, madre Cristiano Malgioglio/ Il lutto del paroliere: "Era la mia vita""Lockdown? Speriamo di no"/ Andrea Costa: "Possibili altre misure per i no vax"

© RIPRODUZIONE RISERVATA