Chi è il fidanzato di Elisa Isoardi?/ Da Matteo Salvini ad Alessandro Di Paolo, ma…

Pubblicità

Chi è il fidanzato di Elisa Isoardi? La conduttrice de La prova del cuoco è fidanzata o ha il cuore libero. Bella, serena e felice, la Isoardi continua ad essere uno dei nomi più seguiti dagli esperti di gossip, ma Elisa non fa che professarsi single. Dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini e la relazione con Alessandro Di Paolo, attualmente finita, Elisa non sembra avere molta voglia d’innamorarsi. In una recente intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora ha ammesso di essere single. Pur non avendo un compagno ufficiale, la Isoardi ammette di essere comunque serena e felice. “Sono felice e non innamorata, ma le cose non sono mica direttamente proporzionali…”, ha raccontato Elisa che, in mancanza dell’amore di un uomo, si consola con l’amore dei suoi fans.

Pubblicità

FIDANZATO ELISA ISOARDI: “HO TROVATO UOMINI GENTILI”

L’estate potrebbe portare nuovamente l’amore nella vita di Elisa Isoardi che, rispondendo alle domande al buio di Vieni da me, parlando di uomini, la conduttrice tira fuori tutta la serenità che ha nel cuore. Parlando dell’importanza di gesti gentili anche tra donne, rispondendo alla domanda di Caterina Balivo che le ha chiesto se abbia incontrato uomini gentili lungo la sua strada, Elisa ha risposto: “Ho trovato parecchi uomini gentili e se non lo erano lo diventavano“. La conduttrice, dunque, non ha alcun rancore nei confronti degli ex fidanzati e conferma di non avere alcuna fretta di trovare un fidanzato. Felice della sua carriera e della serenità conquistata dopo anni, Elisa attende di poter incontrare il suo principe azzurro e chissà che non lo trovi tra le sue montagne dove non torna dallo scorso Natale. In attesa, dunque, di trovare un nuovo fidanzato, la Isoardi si gode la sua vita da single.



© RIPRODUZIONE RISERVATA